Kommentar Ilja Siegemund zur Bedeutung der Fasnet Kommentar: Die Fasnet ist ein wichtiges Kulturgut

Geislingen / Ilja Siegemund

Schon seit einigen Wochen sind die Narren und Hästräger der Region unterwegs und verbreiten ausgelassene Stimmung. Sei es bei der Kommod in Bad Überkingen, bei Wiesensteigs Prunksitzungen, der Geislinger Kreissäge, der Faschingsparade des TV Treffelhausen und bei den Straßenumzügen – überall beweisen die Organisatoren viel Kreativität und Witz.

Dieses Stimmungshoch bleibt freilich in der Hochphase der Fasnet erhalten: Jetzt drehen die Narren noch einmal so richtig auf, wenn zum Beispiel die Umzüge in Mühlhausen, Gosbach, Wiesensteig, Hohenstadt und Westerheim, die Prunksitzung der Eybacher Schuggeler sowie die Schdragger- und Kehrausparty des TV Altenstadt anstehen.

Natürlich können sich nicht alle Zeitgenossen für das kunterbunte Treiben erwärmen. Geschmäcker sind nun einmal verschieden. Und sicherlich blickt der eine oder andere in dieser Zeit zu tief ins Glas. Doch Fasnet ist weitaus mehr als verkleidet mit Konfetti um sich zu werfen. Es gehört zur fünften Jahreszeit dazu, dass Gruppen und Büttenredner, aber auch die Gestalter von Mottowagen der Lokalpolitik den Spiegel vorhalten und mit Humor auf Mängel vor Ort hinweisen. Diese oft herrlich bissige Kritik weckt die Vorfreude auf die nächsten närrischen Tage!

Die Narren pflegen mit ihrer Leidenschaft eine Tradition, die zum Kulturgut gehört und nicht mehr wegzudenken ist – auch nicht aus unserer Region. Aus gutem Grund zählt die schwäbisch-alemannische Fastnacht zum immateriellen Kulturerbe der Unesco.

Die Fasnet lebt wesentlich vom Ideenreichtum und Potenzial der regionalen Zünfte. Deshalb ist es den Narrenzünften und Fasnetsgesellschaften nur zu gönnen, dass möglichst viele Menschen die Fasnet bis Aschermittwoch noch in vollen Zügen genießen, dass sie die Organisatoren durch den Besuch der Veranstaltungen unterstützen. Hoffentlich nehmen möglichst viele eine gehörige Portion der guten Laune mit in den Alltag, bevor die Routine wieder das Kommando übernimmt. Das Leben ist schließlich zu kurz, um ein langes Gesicht zu ziehen.