Ausgerechnet an dem Tag, an dem sich die Gemeinde Böhmenkirch mit 33 Infizierten und einer geschätzten Inzidenz von über 600 zu einem der Corona-Hotspots im Landkreis entwickelt, protestieren Eltern mit einer plakativen Aktion gegen die Maskenpflicht an Grundschulen. Ein wahrhaft schlechter Mais...