Im Wald gelten klare Regeln: Hunde gehören an die Leine, da gibt es nichts zu diskutieren, meint unser Autor in seinem Kommentar.

Es klingt unglaublich: Nur weil eine Frau im Wald zu ihrer Freundin sagt, sie habe Angst vor Hunden und die Frauen den Waldweg verlassen, rastet ein Hundebesitzer völlig aus. Er bedroht die Frauen, schlägt der einen ihren Walking-Stock aus der Hand und kommt mit dem Standardspruch, den die meisten Spaziergänger und Radfahrer schon öfter gehört haben dürften: „Der Hund tut doch nichts.“

Tut er das? Kann die Frau das wissen? Muss sie es drauf ankommen lassen? Nein, muss sie nicht. Denn im Wald gelten klare Regeln: Hunde gehören an die Leine, da gibt es nichts zu diskutieren. Unzählige Erholungsuchende und die Wildtiere haben ein Recht darauf, sich ungestört in den Wäldern aufzuhalten. Da geht der Vorstoß des FWG-Stadtrats Wolfgang Berge in die richtige Richtung: Er will nun von der Göppinger Stadtverwaltung wissen, wie oft die Ortspolizeibehörde im Oberholz unterwegs ist. Ein Verbot, das nicht kontrolliert wird, ist schließlich nichts wert.

„Strafrechtlich nicht relevant“

Dem aktuellen Fall die Krone auf setzt allerdings die Reaktion der Polizei. Den älteren Damen zu bescheiden, die ganze Sache sei strafrechtlich nicht relevant, zeugt von Ignoranz und Bürgerferne. Hier liegt zumindest ein konkreter Verdacht auf Nötigung vor, ein Offizialdelikt, das von Amts wegen verfolgt werden muss. Das liegt nicht im Ermessen eines einzelnen Polizisten. Wenn die Ermittlungen ergeben, dass es keine Nötigung war, dann ist das in Ordnung. Aber den Fall einfach nicht zu untersuchen, ist ein Unding.