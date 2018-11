Kommentar Joa Schmid zur Situation auf dem Ausbildungsmarkt KOMMENTAR

Joa Schmid

Die guten Nachrichten für Schulabgänger reißen nicht ab. Eine passende Ausbildungsstelle zu finden, ist derzeit kein Problem. Im Gegenteil: Betriebe, die den Facharbeitermangel buchstäblich vor Augen haben, buhlen um Mitarbeiter und Auszubildende. Das Angebot an Ausbildungsplätzen übersteigt auch im Landkreis Göppingen die Nachfrage. Schulabgänger können wählerisch sein und genau prüfen, welcher Beruf für sie der beste ist. Das Berufsinformationszentrum (BIZ) bietet dabei jede Menge Möglichkeiten, sich zu informieren. Es gibt Ausbildungsmessen, Bildungspartnerschaften und Schnupper-Praktika, um das Interesse der jungen Menschen an Ausbildungsplätzen zu fördern. Die Agentur gibt Millionen dafür aus. Das ist gut investiertes Geld und erhöht die Chancen für Schulabgänger und Betriebe. Trotzdem bleiben Lehrstellen unbesetzt. Einer der Gründe dürfte der ungebrochene Trend zu einer akademischen Ausbildung sein. Doch das Heil liegt nicht nur auf der Hochschule oder der Universität. Auch ein abgeschlossenes Studium bietet keine Garantie mehr für einen sicheren Job. Überdies ist eine akademische Ausbildung nicht für jeden das Richtige. Wenn Wirtschaft und Politik den hausgemachten Facharbeitermangel in den Griff bekommen wollen, dann sollten sie dies beherzigen.