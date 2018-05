Tradition Köhler-Familie bringt Meiler wieder zum Glimmen

Nassachmühle / MARGIT HAAS

Für unseren Einsatz zur Erhaltung des alten Gewerbes wurden wir 2017 mit dem Kulturlandschaftspreis des Schwäbischen Heimatbundes ausgezeichnet“, freut sich Rolf Hees. „Diese Auszeichnung ist für uns Ansporn und Verpflichtung zugleich, dieses wichtige Kulturgut weiter zu erhalten und der Allgemeinheit zugänglich zu machen“, fährt der Köhler aus Leidenschaft fort.

In den kommenden Tagen werden er, sein Bruder Otto, Sohn Michael und Neffe Philipp wieder Meiler aufschichten und so das nahezu ausgestorbene Handwerk der Köhlerei für Interessierte wieder hautnah erlebbar machen. „Um das alte Handwerk der Köhlerei weiterhin nicht in Vergessenheit geraten zu lassen, veranstalten wir auch dieses Jahr wieder unsere Köhlerprojekttage im Nassachtal.“ „Vom 26. Mai bis zum 3. Juni können uns die Besucher im Herrenbachtal bei Baiereck über die Schulter schauen“, lädt er ein. Eine Woche lang – je nach Wetterlage – dauert es, bis aus Holz Holzkohle wird.

Handwerk hatte Tradition im Tal

Die vier Hobby-Köhler errichten am Samstag, 26. Mai, den Meiler und zünden ihn an. Am Sonntag laden sie zu einer Quellenwanderung durch das Nassachtal ein (11.30 Uhr, Treffpunkt Ortsausgang Nassach Richtung Baiereck). An Fronleichnam um 14 Uhr wird Dr. Günther Zollmann einen Einblick in die Geschichte der Holzkohleverarbeitung im Nassachtal geben. Zahlreiche Flurnamen wie „Kohlschlag“, „Kohlhau“, „Kohlwald“ oder „Kohlwiesen“ verweisen bis heute auf die lange Tradition.

Vor rund 200 Jahren ging die Zahl der Köhler immer mehr zurück – das Holz war knapp geworden. Um 1930 herum waren es hierzulande aber immerhin noch 30 Familien, die von diesem uralten Handwerk lebten. Auch die Familie Hees hatte Jahrhunderte lang ihr Auskommen mit ihren Meilern. Mitte der Siebziger Jahre aber musste die Kohleplatte in der Ortsmitte von Baiereck einem Neubaugebiet weichen.

Am 2. Juni werden die Köhler den Meiler ausnehmen. Einen Tag später ist die garantiert zusatzfreie Holzkohle dann soweit abgekühlt, dass sie, in Säcken verpackt, gekauft werden kann. An allen drei Tagen laden ab elf Uhr die Köhler und ihre Familien zum Hock mit Roten vom Grill ein – gegrillt selbstverständlich über der eigenen Holzkohle.

Info Interessierte finden weitere Informationen über die Köhler-Projektage und den Köhlerhock im Internet auf der Seite www.naturholzkohle-hees.de