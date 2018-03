Ernährung Kochschule erfolgreich abgeschlossen

Ebersbach/Roßwälden / Maximilian Haller

Wer am Dienstag die Gaststätte „Zum Bäckerhaus“ den Ebersbachacher Statteil Roßwälden aufsuchte, wurde schon an der Tür von einer großen Schar kleiner Köche empfangen. Die Kinder der Rechberghäuser „Schlemmerbande“ feierten an diesem Abend den Abschluss des Projekts mit einem selbst gekochten Drei-Gänge-Menü für die geladenen Gäste, darunter die Eltern der Kinder.

Zusammen mit Markus Eberhardinger von der Meistervereinigung bereitete die „Schlemmerbande“ einen Salat, Ragout vom Albgockel mit Semmelknödeln und Waffeln mit Apfelmus und Vanilleeis zu – alles hausgemacht versteht sich. Das Menü bildete den Höhepunkt der Aktion, bei der die Kinder jeden Monat Einblicke in einen anderen Gastronomiebetrieb erhielten.

Nach anderthalb Jahren ist das Projekt nun zu Ende. „Mit einem fast weinenden Auge lass‘ ich sie gehen“, verkündete Elke Mezger, die Leiterin der „Schlemmerbande“. Es sei ein Traum, solche Kinder zu begleiten.

Hoher Besuch hatte sich im Vorfeld für die Abschlussveranstaltung angekündigt: Neben Mez­ger war unter anderem die Rechberghäuser Bürgermeisterin Claudia Dörner zugegen. Sie lobte den Enthusiasmus der Kinder sowie das Engagement von Elke Mezger, und bedankte sich darüber hinaus bei den Sponsoren des Projekts. „Eine ganz tolle, nette Gruppe“, lobte Doris Neumann von der AOK die Gruppe, die die Aktion unterstützt hatte.

Auch die Eltern der Kinder waren von dem Projekt begeistert. Christina Knöpfle hielt die Aktion für eine tolle Idee. Es sei eine gute Gelegenheit, den Kindern gesunde Ernährung und Kochen näher zu bringen. „Daheim kriegt man sie ja nicht dazu“, erzählte sie lachend. Ihre Kinder Sophie und Nico würden inzwischen öfters in der Küche mithelfen und auch kleinere Gerichte selber kochen.

Nach einem langen Tag des Kochens und Bedienens war es dann Zeit für den großen Moment: Karl Vollmer, Ausbildungsberater der IHK Göppingen, überreichte den Kindern ein Zertifikat, das ihnen die erfolgreiche Teilnahme am Schlemmerbanden-Projekt bestätigte.

Zusätzlich erhielten die jungen Köche ein Messer-Set von der Firma Dick.