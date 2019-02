TV-Übertragung SWR-Team leistet Knochenarbeit für die Donzdorfer Fasnet

Donzdorf / Iris Ruoss

Am Sonntag sendet der SWR wieder live aus der Donzdorfer Stadthalle. Die Vorbereitungen für die „Schwäbische Fasnet“ laufen auf Hochtouren.

Vor der Donzdorfer Stadthalle ist alles ruhig, am Hintereingang geht es allerdings zu, wie im Taubenschlag. Ein großer SWR-Lkw wird entladen. Unmengen an schwarzen Kisten werden in die Stadthalle transportiert, dort stehen ebensolche schon zuhauf herum. Kaum ist der eine Laster ausgeladen, fährt auch schon der nächste vor. In der Donzdorfer Stadthalle wuselt es. Gut 60 Mitarbeiter mit SWR-Shirts sind mehr als beschäftigt. Dicke Kabelstränge ziehen sich durch die Räume, das Bühnenbild für die Fernsehprunksitzung am Sonntag steht bereits. „Am Dienstag haben wir das Bühnenbild aufgebaut“, sagt Aufnahmeleiter Mike Cencig. Einen Tag später kam alles für die Tontechnik an und wurde installiert. Gestern folgte die Übertragungstechnik. „Das ist wie beim Hausbau“, lacht Cencig, der im SWR-Pausenraum sitzt, telefoniert, Termine koordiniert und Ansprechpartner für sämtliche Fragen ist.

Sieben Laster voll Equpiment

Bis am Sonntag die Livesendung mit Tusch der Big Band starten kann müssen die SWR-Mitarbeiter noch kräftig in die Hände spucken. Sieben große Laster voll Equipment müssen insgesamt be- und entladen werden. Heute Nachmittag ist die erste Probe angesetzt, da muss alles stehen. „Eigentlich ist die größte Herausforderung, alle Künstler unter einen Hut zu bekommen“, meint Cencig. Schon vor Wochen wurde mit der Programmplanung begonnen, alle Fernsehmitarbeiter wissen, was sie erwartet, viele sind schon zum vierten Mal mit dabei, wenn in Donzdorf für die „Schwäbische Fasnet“ aufgebaut wird. „Das ist schon ein Treffen unter Freunden“, freut sich Mike Cencig und das bestätigt auch Kulturring-Präsident Alexander Müller, der zur Besprechung vor Ort in der Stadthalle ist. „Alles läuft sehr reibungslos“, sagt Müller. Jetzt geht die Fasnetsvorbereitung in die heiße Phase, vieles muss parallel vorbereitet werden und laufen. „Der Landesschau-Erlebnistag gehört dieses Mal dazu“, nennt Müller ein Beispiel. Fernsehzuschauer konnten beim Gewinnspiel Eintrittskarten für die Livesendung gewinnen, der Kulturring hat noch die Backstageführung und den Rundgang durch die Wagenbauhallen oben drauf gelegt.

Heinz Ahr ist zumindest in der Donzdorfer Stadthalle der Fels in der Brandung. Wenn die SWR-Leute etwas brauchen, besorgt er es, wenn es Probleme gibt, bemüht er sich um eine Lösung. „Unser Fernsehbeauftragter und die gute Seele“, tituliert ihn Alexander Müller. Die Fernsehleute sind in Donzdorf gern gesehene Gäste, die die gesamte Woche vor Ort übernachten. Morgen ist Generaldurchlauf, da stehen noch einmal alle Akteure auf der Bühne. Am Sonntagnachmittag sitzen die Donzdorfer Senioren in der Stadthalle und genießen das Programm. „Da zeichnen wir auf, machen einen Probemitschnitt“, erklärt Mike Cencig, sozusagen ein Backup, falls während der Livesendung am Sonntagabend irgendetwas schief gehen sollte.

Pünktlich um 20.15 Uhr wird die „Schwäbische Fasnet“ aus Donzdorf am Sonntag dann live gesendet. „Arbeitsende ist für alle dann gegen 24 Uhr“, sagt Cencig und freut sich schon auf die Afterwork-Party, die dann steigt. Abbau ist am Montag, gegen 16 Uhr ist die Donzdorfer Stadthalle dann komplett geräumt.