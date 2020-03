Manche Krankenhäuser in Baden-Württemberg wie zum Beispiel das Uniklinikum Tübingen wurden wegen der Ausbreitung des Coronavirus für Besucher geschlossen. An den Alb-Fils-Kliniken gilt aktuell (Stand: 13. März) eine andere Regelung: Besucher an der Helfenstein-Klinik in Geislingen und der Klinik am Eichert in Göppingen sollen bis auf weiteres Besuche bei Angehörigen und Freunden auf eine Person pro Patient und Tag beschränken. Darauf weißen die AFK unter anderem auf ihrer Internetseite hin. Dort wird die Regelung auch mit Symbolen und in mehreren Sprachen erklärt.

Kliniken in Geislingen und Göppingen: Ein Besucher pro Patient und Tag

„So tragen Sie vorbeugend dazu bei, die Gefahr von Ansteckungen und Ausbreitung von SARS-CoV-2 zu verringern“, heißt es dort. In begründeten Fällen seien Ausnahmen von dieser Besucherregelung möglich. Patienten oder Besucher sollen dies aktiv mit der Station absprechen.

Alb-Fils-Kliniken: Regelung hängt von Coronavirus-Entwicklung ab

Abhängig davon, wie sich die Zahl der Infektionen mit dem Coronavirus entwickelt, könne sich diese Regelung jederzeit ändern, teilte eine Pressesprecherin der AFK am Freitagvormittag mit.