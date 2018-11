Bauarbeiten Klinik richtet Baustelle ein: Parkplatz dicht

Göppingen / SWP

An der Göppinger Klinik am Eichert soll zwischen Dr.-Paul-Goes-Weg und Eichertstraße ein neues Klinikgebäude entstehen. Ab Anfang Dezember wird das Baustellengebiet sukzessive erweitert, um das künftige Baufeld des Klinikneubaus einzufassen. Die Parkfläche direkt vor dem Haupteinganng der Klinik fällt ab heute komplett weg. Stattdessen können die über 930 Stellplätze des Parkhauses genutzt werden. Die Storchenparkplätze für zur Geburt ankommende Eltern ziehen in Ebene 5 um. Von dort kommt man über einen Steg ebenerdig in die Klinik. Die bisherige Bushaltestelle fällt weg. Die neue Haltestelle befindet sich an der Zufahrt zum neuen Parkhaus. Der Citybus und auch Taxen können direkt bis vor den Haupteingang der Klinik fahren. Besucher, die an der unteren Haltestelle aussteigen, aber nicht gut zu Fuß sind können die Fahrstühle des Parkhauses nutzen, um auf die Parkebene 5 zu gelangen und barrierefrei in die Klinik gehen. Der Spatenstich soll im April 2019 erfolgen.