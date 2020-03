Helfer haben am Wochenende neue Zelte vor dem Eingang der Klinik am Eichert in Göppingen installiert. Die Klinik ist wegen des Corona-Risikos für den Besucherverkehr geschlossen.

Die beiden neuen Zelte, die als Schleuse und sogenannte „Fieber-Ambulanz“ für Patienten dienen, sind größer und stabiler als die Zelte, die Feuerwehr und THW zuvor aufgerichtet hatten. Dies teilt Ulrike Fischer, Leiterin des Geschäftsbereichs Marketing und Öffentlichkeitsarbeit bei den Alb-Fils-Kliniken, auf Nachfrage mit.

Zelte bei Klinik am Eichert stehen auf unbestimmte Zeit

Die Zelte sind nun mit einem Fußboden, Türen und Abluft ausgestattet und sind beheizbar. In dem einen Zelt befindet sich der Lotsenpunkt, das andere wird für die Triage genutzt. Die Zelte werden voraussichtlich am Dienstag in Betrieb genommen, erklärt Fischer. Wie lang diese stehen bleiben, sei noch nicht absehbar.

Zustrom an Alb-Fils-Kliniken steigt geringfügig

An der Helfenstein-Klinik in Geislingen sei nach wie vor noch kein Zelt erforderlich, ein Lotse weist Patienten am Eingang in bestimmte Bereiche.

Insgesamt verläuft derzeit an den Alb-Fils-Kliniken laut Fischer „alles soweit geregelt“. Der Zustrom an Patienten sei bislang geringfügig angestiegen.