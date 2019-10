Der Wald war schon grüner“, sagte Forstamtsleiter Martin Geisel in der jüngsten Sitzung des Kreistags in Göppingen. Die Bäume litten unter großer Trockenheit, seien deswegen geschwächt und könnten Schadinsekten schlechter abwehren. Laut des Deutschen Wetterdienstes (DWD) ist 2018 das vierttrockenste Jahr seit Beginn der Messungen gewesen, eine „außergewöhnliche Dürre“, betonte Geisel. Bis August dieses Jahres habe die Dürre in Baden-Württemberg zwar leicht abgenommen, von einer Entspannung könne aber keine Rede sein.

Die Kreistagsfraktion der Grünen hatte bei den Haushaltsberatungen beantragt, nicht nur einen Bericht über die Schäden zu erhalten, sondern auch mehr über die Möglichkeiten zu erfahren, wie die Forstbehörden den Bäumen helfen können.

Kranke Bäume sind Gefahr für Wanderer

Waldarbeiter müssen kranke Buchen fällen, wenn sie nahe an Straßen oder Waldspielplätzen stünden, sagte Geisel. Ähnlich verfahre man bei Eschen. Laut der Sitzungsvorlage sind beinahe zehn Prozent aller Bäume im Landkreis Göppingen Eschen, einen Anteil von 40 Prozent haben zudem Buchen – doch diese seien in Zeiten des Klimawandels längst nicht mehr so robust, wie einst angenommen. Buchen neigten dazu, absterbende Äste sehr schnell abzuwerfen, weswegen Geisel beispielsweise Wanderern empfiehlt, lieber Alternativrouten außerhalb des Waldes zu suchen, wenn ein starker Wind aufziehe. Man kümmere sich um kranke Bäume im Wald nur nachrangig, da man zu wenige Arbeitskräfte habe und die Bekämpfung von Borkenkäfern bei Fichten und Tannen vorrangig sei.

Wegen des Wassermangels seien Fichten nicht dazu in der Lage gewesen, ausreichend Harz zu produzieren, um sich gegen Borkenkäfer zu wehren, führt Geisel aus. Wie auch bei Tannen gelte es bei Fichten, die Hauptschwärmzeiten der Borkenkäfer mittels Pheromonfallen zu überwachen, befallene Bäume zu suchen und dort beispielsweise die Rinde abzuziehen. Hilfreich sei auch eine zeitnahe Holzernte. Notfalls käme ein punktueller Einsatz von Pestiziden infrage – für Geisel die „Ultima Ratio“. Im Landkreis Göppingen liege der Anteil an Fichten bei 23 Prozent. Auf den Hochlagen der Schwäbischen Alb sei es in diesem Jahr durch massiven Schneefall von Nassschnee zu großen Schäden gekommen.

Eichenprozessionsspinner kann Allergie hervorrufen

Bei Eichen sei bislang kein flächendeckendes Absterben erkennbar. Laut Geisel ist diese Baumart sehr tolerant bezüglich der Trockenheit. Problematisch sei dagegen, dass Schädlinge die Eiche schwächen: Eichenwickler und Schwammspinner beispielsweise, oder auch der Eichenprozessionsspinner. Letzterer ist als Raupe wegen der Brennhaare auch für Menschen gefährlich, da diese schwere allergische Reaktionen hervorrufen können. Bestehe Gefahr für die Bevölkerung, werde der Eichenprozessionsspinner bekämpft, punktuell aber würden die Raupengespinste lediglich abgesaugt oder abgeflammt. Eichen machen im Landkreis Göppingen rund sechs Prozent der Waldfläche aus.

Als eine grundlegende Strategie gegen den Klimawandel nennt Martin Geisel das Pflanzen von Mischwäldern. Dieses Ziel verfolge man schon seit vielen Jahren. Der Waldumbau werde im Kreis Göppingen stark vorangetrieben: Von 46 000 neu gepflanzten Bäumen im Jahr 2018 seien 70 Prozent Douglasien und Eichen.

Landesförderung für Waldbesitzer

Martina Zeller-Mühleis (Grüne) fragte, ob das Personal überhaupt ausreiche, um den Aufgaben gerecht zu werden. Dazu sagte Martin Geisel: „Wir haben offene Stellen.“ Er erwarte, dass sich das Personalkarussell eine Weile drehen werde. Nicole Razavi (CDU) berichtete vom „Waldgipfel“ des Landeswirtschaftsministeriums. Bekanntermaßen hatte Forstminister Peter Hauk (CDU) einen millionenschweren Notfallplan vorgestellt. Demnach sollen unter anderem 200 neue Stellen entstehen. Im Frühjahr solle ein passendes Maßnahmenpaket vorgelegt werden, sagte Nicole Razavi, bei dem auch die finanzielle Förderung von Waldbesitzern bedacht werde.

Sascha Binder (SPD) erinnerte daran, dass sich der Wald im Kreis Göppingen zu 41 Prozent in Privatbesitz befinde: Wie könne man jene motivieren, die Wälder zu bewirtschaften, wie es die Kommunen tun? Forstamtsleiter Martin Geisel erklärte, dass das Forstamt Privatbesitzer berate. Man werde einen Weg der Zusammenarbeit finden.

Das könnte dich auch interessieren: