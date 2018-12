Kreis Göppingen Klemmbrett-Betrüger auf Weihnachtsmärkten unterwegs

Kreis Göppingen / mb

Auf den Weihnachtsmärkten sind Klemmbrett-Betrüger unterwegs. Diese geben vor, Spenden für einen guten Zweck zu sammeln.

Für den angeblich guten Zweck sind kleine Gruppen von Betrügern auf den Weihnachtsmärkten im Kreis Göppingen unterwegs. Hinweise sind bereits bei der Polizei eingegangen. Anzeigen gebe es aber noch keine, so die Polizei.

Betrüger gehen nach der Taubstummen-Methode vor

Die Betrüger gehen nach der sogenannten Taubstummen-Methode vor. Dabei hält eine Person ein Klemmbrett in der Hand, tut so als könne sie nichts hören und verlangt eine Unterschrift für eine vermeintliche Hilfsorganisation. Der Komplize versucht Geld aus dem Portemonnaie zu entwenden, während das Opfer abgelenkt ist. In der Regel stehen bereits zwei bis drei Einträge auf der Liste, um den Anschein zu erwecken, dass bereits jemand unterschrieben und gespendet hat.

Bei der Polizei bekannte Masche

Die Polizei hat derzeit noch wenig Hinweise, außer die Information, dass es sich um die Taubstummen-Methode handele. „Erfahrungsgemäß finden solche Maschen auf allen Märkten um diese Jahreszeit statt“, so Georg Schaser, Leiter Bezirksdienst vom Polizeirevier in Göppingen. Solche Fälle kämen aber nicht nur im Winter vor, sondern im ganzen Jahr und nicht nur im Kreis Göppingen, erklärt er weiter. Wie ein Leser der NWZ berichtete, handele es sich scheinbar um junge Mädchen, die die Passanten zum Spenden auffordern würden. Laut Polizei sei es in einem solchen Fall zunächst wichtig, dass man bei einer Spendenanfrage zunächst nach dem Ausweis fragt. Nachdem man weiß, um welche Organisation es sich handelt, könne man zusätzlich auch im Internet suchen, ob diese Organisation überhaupt existiert.

Auf der Seite www.polizei-beratung.de finden Interessierte Tipps, wie man sich in verschiedenen Situationen, wie beispielsweise bei Großveranstaltungen am besten verhalten sollte.