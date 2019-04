Obgleich heimische Lebensmittel beliebt sind, kämpfen manche Gartenvereine im unteren Filstal gegen die Überalterung an.

Obgleich die Gartenarbeit als gesund gilt, die Umweltbewegung neue Blüten treibt und heimische Lebensmittel beliebt sind, finden Vereine wie der von Winfried Hesse kaum noch neue Anhänger. „In den 70er Jahren waren wir mal über 200 Mitglieder“, berichtet der Vorsitzende der Garten- und Blumenfreunde Ebersbach. Heute seien es noch rund 70 Männer und Frauen. Ähnlich sieht es bei den Gartenfreunden in Holzhausen aus: „Vor 20 Jahren waren wir noch etwa 200 Mitglieder“, sagt Leopold Schano. Dem Vorsitzenden zufolge ist diese Zahl seit Ende der 90er auf 130 gesunken.

