Einwohnerzahl Kleiner Mann – großer Sprung

Salach / swp

Mit Spannung wurde in Salach seit längerem die Einwohnerzahl verfolgt. Bereits im Mai 2016 mehrten sich laut einer Pressemitteilung die Anzeichen, dass die Gemeinde bald die Marke von 8000 Einwohnern erreichen würde. Regelmäßig überprüfte die Gemeindeverwaltung die Einwohnerzahl, die sich zunächst für mehrere Monate bei rund 7950 einpendelte.

Im Oktober war es dann soweit. Am 18. Oktober erblickte in Leif Hühmer ein neuer, kleiner Salacher das Licht der Welt. In diesem Zeitraum kam auch frohe Kunde vom Einwohnermeldeamt. Die Einwohnermarke hatte sich wieder in Bewegung gesetzt und die 8000 überschritten. Bürgermeister Julian Stipp besuchte nun den kleinen Leif und seine Eltern Jenny und Thomas Hühmer zu Hause und kürte den kleinen Erdenbürger zu Salachs Nummer 8000. Der kleine Mann ist putzmunter und nahm den ganzen Trubel um seine Person recht gelassen hin.

In den nächsten Jahren wird in Salach das Quartier Mühlkanal mit dem Schachenmayr-Areal und den Krautländern entwickelt. Hier soll Wohnraum für 500 bis 800 Menschen entstehen, so dass die Einwohnerzahl weiter steigen werde.