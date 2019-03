Fasnet Kleine Schuggeler feiern große Faschingsparty

Kinderfasching von der Faschingsgesellschaft Schuggeler Helau des TV Eybach in der Eybtalhalle in Eybach. © Foto: Rainer Lauschke

Kinderfasching von der Faschingsgesellschaft Schuggeler Helau des TV Eybach in der Eybtalhalle in Eybach. © Foto: RAINER LAUSCHKE PHOTOGRAPHY

Beim Kinderfasching in der Eybtalhalle wuselt es nur so vor kleinen Narren: Ob bei der Polonaise, beim Bobby-Car-Rennen oder beim Sprint mit dem Gummi-Hüpftier – die Jungen und Mädchen sind mit Feuereifer dabei. © Foto: RAINER LAUSCHKE PHOTOGRAPHY

Eybach / Stefanie Schmidt

Das halbe Dorf versammelt sich alljährlich zur Prunksitzung der Eybacher Schuggeler in der Eybtalhalle. Und auch auf der Bühne mangelt es der Faschingsgesellschaft des TV Eybachs nicht an Nachwuchs. Kein Wunder – denn die Begeisterung für die fünfte Jahreszeit scheint den Eybachern in die Wiege gelegt zu sein. Diesen Eindruck vermittelte zumindest gestern der Kinderfasching des TV Eybach. Über 400 Kinder und Eltern nahmen die Eybtalhalle am Nachmittag in Beschlag.

Zu Zirkusmusik fegen zu Beginn der Veranstaltung die Tanzkinder der ersten und zweiten Klassen, die mit roten Perücken und Clownsnasen kostümiert sind, über die Bühne. Sie zeigen den kleinen Zuschauern, wie es gemacht wird: Denn beim Kinderfasching darf bei den regelmäßigen Tanz- und Spielrunden auch das kleine Publikum auf die Bühne. Schon bald hüpfen Prinzessinnen und Piraten, Superhelden und Sträflinge, Feuerwehrmänner und Polizistinnen zu „Schnappi, das kleine Krokodil“ durcheinander, bilden zu „Eine Insel mit drei Bergen“ eine lange Polonaise oder hüpfen auf Reittieren aus Gummi um die Wette. „Ich finde es toll, dass wir hier auf die Bühne dürfen“, sagt eine kleine Polizistin begeistert.

Der Elferrat hat jede Menge zu tun, um die begeisterte Menge zu bändigen – und muss manchmal auch technische Hilfe leisten, wenn sich zum Beisiel das lila Glitzerkleid einer Zauberfee beim Bobby-Car-Rennen in einem Rad verfangen hat.