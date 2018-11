Konzert Die Klangspektakel mit Witz und Können

Uhingen. / Sabine Ackermann

Endlich! Die Hamburger Gruppe „LaLeLu“, Begründer des Genres A-capella-Comedy, machte mit ihrem derzeit 15. Programm „Die Schönen und das Biest“ endlich wieder Station im rappelvollen Odeon. Im coolen Look, aufgehübscht mit Hüten, Ketten sowie Sonnenbrillen, zählen vermutlich zum ersten Mal Tobias Hanf, Jan Melzer und Frank Valet zu den „Schönen“ und Sanna Nyman fungiert als „Biest“. Nicht der einzige Rollentausch an diesem abwechslungsreichen Abend, der mit der Tanz-Choreografie „Uptown Funk“ und der Jazz-Nummer „Lullaby of Birdland“ begann.

LaLeLu sind verliebt – in die Liebe, in die Musik, in das Publikum und so gar nicht in die Ano­nymität der Großstadt. „Alle elf Minuten verliebt sich ein Single“, wiederholt Tobias Hanf den Werbeslogan einer penetranten Partnervermittlung und schiebt sein Rechenbeispiel gleich hinterher: „Bei weltweit zehn Millionen Mitgliedern unter den Beziehungssuchenden warten die ja 209 Jahre“. Wie passend anschließend Jan „Elvis“ Melzers Auftritt, der mit Freude und dem nötigen Schmalz zum abgewandelten Welthit „Love me tinder“ die Frauenherzen erobert.

Dann kommt das Biest. Schlag auf Schlag geht es in dem bunten Sammelsurium an sprachlich sowie gesanglich witzig aufbereiteten Themen. Ein roter Faden? Nicht bei „LaLeLu“. In dem Lied „Der Kuss“ erscheint der Dramatiker und Dichter Franz Grillparzer als Chornummer, anschließend singt Frank Valet von seiner „Traumarbeit“, in der er des Nächtens angeblich alles neu gefliest habe. Als Hans Aas unternimmt Tobias Hanf mit klapperndem Gebiss in bester Rudi-Carrell-Manier einen Ausflug in das Bestattungswesen. Langeweile gibt es bei dem experimentierfreudigen Vokal-Ensemble nicht. Witze, provokante Sprachfehler oder extrem künstliche Perücken, das kommt beim Publikum an.

Auch die afrikanische Chornummer „Fa wo“, Sanna Nymans Schrei nach „Achtsamkeit“ – eine dunkle Symbiose aus Death-Metal und Progressive Rock, oder die traumhaft schön auf Portugiesisch gesungene Ballade „Garca perdida“ zeigen die vielen Facetten der talentierten Interpreten auf. Die können mitunter auch durchaus schlüpfrig sein. So machte „Gastdozent Max Raabe“ in seiner extensiven Aufzählung deutlich, mit welchen rekordverdächtigen sexuellen Leistungen uns die Tierwelt überlegen ist. „Manchmal ist es besser, ein Menschenmann zu sein“, stellt Tobias Hanf fest.

Noch mehr Lacher erntete er in seiner Solo-Parodie, in der er Edmund Stoiber, Gerhard Schröder, Jogi Löw sowie Jürgen Trittin seine Stimme gab. So forderte er als Grünenpolitiker: „Fußball ohne Gewinner oder Verlierer. Es ist das Recht eines jeden Spielers, gleich viele Tore zu schießen“. Doch das Sahnehäubchen schlechthin war die berühmte Ballermann-Oper „Der Bierkönig – Klassik meets Ballermann“. Lieder wie „Schatz geh mal Bier hol’n, du wirst schon wieder hässlich“, „Das rote Pferd“, „Ich hab ´ne Zwiebel auf dem Kopf, ich bin ein Döner“ oder „20 Zentimeter“ – sogar diese Musik klingt im Gewand von Offenbachs Barcarole, Orffs Fortuna aus Carmina Burana sowie Mozarts Vogelfänger aus der Zauberflöte einfach nur grandios. Mit packender Energie, grandioser Sangeskunst und surrealem Nonsens steht die A-Capella-Comedy-Gruppe für sympathischen Spaß – dem bis zum Ende nicht die Puste ausgeht.