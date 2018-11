Synode Kirchenwahl: Rennen um die Synode beginnt

Kreis Göppingen / Anita Gröh

Am 1. Dezember 2019 wählen die Mitglieder der Evangelischen Landeskirche neben neuen Kirchengemeinderäten auch eine Landessynode. Die Offene Kirche hat nun ihre drei Kandidaten für die Synode festgelegt. Um das Theologen-Mandat im Wahlkreis Göppingen-Geislingen geht Pfarrerin Yasna Crüsemann ins Rennen. Sie teilte sich in Geislingen mit ihrem Ehemann die Pfarrstelle in der Stadtkirche, bevor sie Pfarrerin für Mission, Ökumene und Entwicklung für die Prälatur Ulm wurde. Hier liegt ihr Schwerpunkt in der Zusammenarbeit mit Kirchen in Lateinamerika. In vielen Kirchengemeinden, Konfirmandengruppen und Gemeindekreisen in der Region ist sie durch ihre Arbeit im Bereich Fair Trade bekannt.

Die gebürtige Süßenerin Renate Simpfendörfer wohnt in Eislingen und ist dort im Kirchengemeinderat. Sie vertritt die Kirchengemeinde in der Bezirkssynode Göppingen und ist dort auch in den Kirchenbezirksausschuss gewählt worden. Die Sozialpädagogin ist beim Landkreis Göppingen angestellt und arbeitet im Bereich Flüchtlinge und Asyl.

Hansjörg Frank ist Vorsitzender des Kirchengemeinderats in seinem Wohnort Hofstett-Emerbuch und Vorsitzender der Gesamtkirchengemeinde Stubersheimer Alb. Seit der Kirchenwahl 2013 ist er Mitglied in der Bezirkssynode Geislingen und wurde dort zum Vorsitzenden gewählt. Er arbeitet als Vermessungstechniker im Kreis Göppingen.