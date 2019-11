Kirchenwahlen stehen an: Am 1. Dezember dürfen alle evangelischen Gemeindemitglieder, die mindestens 14 Jahre alt sind, in ihrer Kirchengemeinde die neuen Kirchengemeinderäte wählen. Parallel dazu wählen sie noch die Kandidaten, die ihren Wahlbezirk in den kommenden sechs Jahren in der Landessyn...