Fasnet Kirche gibt viel Futter zum Lästern

Wiesensteig. / Bernward Kehle

Beim Narrengottesdienst der Fasnetsgesellschaft Wiesensteig begrüßte am Sonntagmorgen Helmut Poloczek in Versform die vielen Narren, die zuvor unter Klängen der toll kostümierten Stadtkapelle unter Leitung von Peter Zwiesele in die Kirche eingezogen waren. „Willkommen im Tale der Filisa! Ein Laie, ein Pfarrer und eine Pfarrerin, ergibt nach Adam Riese ein Dreamteam! Zum ersten Mal zur Fasnetszeit, Ökumene pur – nicht Ökumene light!“, dichtete Poloczek.

Der bislang von einem Laien abgehaltene Wortgottesdienst wurde erstmals von der Pfarrerin der evangelischen Kirchengemeinde Wiesensteig, Angelika Schoblocher, und dem katholischen Pfarrer Ralf Baumgartner von der Seelsorgeeinheit Oberes Filstal begleitet. Nach liturgischem Gruß und dem von Pfarrer Baumgartner gelesenen Evangelium hielt Pfarrerin Schoblocher eine vielbeachtete Narrenpredigt in Versform, aufbauend auf dem Evangelium nach Lukas. „Nach diesen Worten will mir scheinen: Es kennt der Herr genau die Seinen, die sich als tadellos verbuchen und Fehler nur bei anderen suchen“, meinte die Pfarrerin eingangs. Und dann zog sie so richtig vom Leder über Erdogan, Trump und die Politik bis hin zur Kirche und meinte: „Die Kirche, unser aller Mutter, gibt zum Lästern auch viel Futter. Jedoch, da geb‘ ich mich bescheiden, sonst kann der Ralf mich nicht mehr leiden. Besser ist’s, in diesem Dom sich nicht zu äußern über Rom!“ Nach dem von beiden Geistlichen gemeinsam gegebenen Segen dankte Helmut Poloczek allen Narren und den Akteuren der Stadtkapelle, dem Chörle der Filstalhexen und den „Goldkehlchen mit der Amsel“. Dann zog die bunte Narrenschar zum Rathaus, wo Bürgermeister Gebhard Tritschler beim Rathaussturm entmachtet und in Ketten gelegt wurde.