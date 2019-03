Hinter der Organisation steckt ein großer Aufwand. Davon können auch die Veranstalter in Mühlhausen ein Lied singen.

Oft ist es das gleiche Bild, egal in welcher Gemeinde: Steht ein Kinderkleiderbasar an, bilden sich vor der Öffnung der Location lange Schlangen. Zu kaufen gibt es längst nicht mehr nur Kinderkleidung aller Art, sondern zum Beispiel auch Spielsachen, Bücher, Fahrräder, Roller sowie Kinderwagen und -autositze.

Nächster Basar am Samstag

In Mühlhausen wirkte sich das große Interesse sogar auf den Verkehr an. „Es kamen so viele Besucher, dass rund um die Gemeindehalle alles zugeparkt war und der Bus nicht mehr durch den Ort kam“, erzählt Elke Heiden von den Anfängen des Kinderkleiderbasars in Mühlhausen in den Jahren 2011 und 2012. Dort steht der nächste Basar am Samstag, 23. März, von 13 bis 15 Uhr in der Gemeindehalle an.

Zig Anmeldungen

Vor einem Basar werden Plakate und Flyer gedruckt und in der gesamten Region angebracht und verteilt. Anschließend melden sich die Verkäufer an, wobei die Nachfrage so groß ist, „dass wir jedes Mal zwischen 70 und 80 Anmeldungen aus Platzgründen gar nicht annehmen können“, sagt Elke Heiden.

Welche weiteren Aufgaben die Helfer stemmen und worauf sie bei der Anlieferung der Ware penibel achten, steht am Samstag in der GEISLINGER ZEITUNG und dem ePaper.