Betreuung Ditzenbachs neue Kita wird größer und teurer

Bad Ditzenbach / Stefanie Schmidt

Der Kindergarten in Ditzenbach soll sechsgruppig werden, damit es auch auf lange Sicht genügend Kita-Plätze gibt. Kosten: knapp 5 Millionen Euro.

Die Gemeinde habe gerade in den vergangenen zwei Jahren „große Anstrengungen“ unternommen, um zusätzliche Kita-Plätze zu schaffen, betonte Hauptamtsleiterin Anja Rosenberger in der Bad Ditzenbacher Gemeinderatssitzung am Mittwoch. Doch ein Blick auf den Kindergartenbedarfsplan und die voraussichtlichen Kinderzahlen zeigt: Es reicht immer noch nicht. Vor allem was die Betreuung von Kleinkindern unter drei Jahren angeht, hängt die Kommune dem Bedarf weiter hinterher.

Drei Krippengruppen statt zwei

Deshalb soll der Neubau an der Kurhausstraße sechsgruppig werden und damit Platz für drei Kindergarten- und drei Krippengruppen bieten. Darin waren sich Gemeinderäte und Verwaltung einig. Zwar stellte Thomas Ott vom gleichnamigen Laichinger Architekturbüro auch einen Vorentwurf für einen Neubau mit fünf Gruppen vor. Bei der anschließenden Diskussion machte sich jedoch niemand für diese Varian­te stark. Die Kosten für den großen Neubau schätzte der Architekt auf knapp 5 Millionen Euro, für die kleinere Ausführung auf etwas mehr als 4,3 Millionen Euro.

Kleinere Variante „nicht zukunftsfähig“

„Beide Summen erschrecken erst einmal“, räumte Bürgermeister Herbert Juhn ein. Doch die Kinderbetreuung zähle nun einmal zu den Pflichtaufgaben einer Kommune. „Mit fünf Gruppen sind wir sofort wieder an der Grenze. Das ist nicht zukunftsfähig.“ Er rechne stark damit, dass die Einwohnerzahl in den kommenden Jahren weiter steigen werde, fügte er hinzu. Denn die Gemeinde werde weitere Baugebiete ausweisen und auch der Bahnhalt in Merklingen mit dem interkommunalen Gewerbegebiet werde sich positiv auswirken. „Wir müssen uns jetzt für die Zukunft aufstellen.“

Wie der neue Kindergarten aussehen soll, erfahren Sie morgen (1. März) in der GEISLINGER ZEITUNG und im E-Paper.