Bad Überkingen hat künftig die Möglichkeit, Kindern den Besuch des Kindergartens nicht zu gestatten – wenn die Gebühren für sie vorsätzlich nicht bezahlt werden.

Die Kindergartengebühren werden in Bad Überkingen zum neuen Kindergartenjahr im Herbst um drei Prozent erhöht. Das hat der Rat bei einer Enthaltung beschlossen. Eine größere Diskussion gab es derweil um eine neue Klausel, die die Verwaltung in die Satzung einbauen will. Demnach sollen künftig Kinder vom Kindergartenbesuch ausgeschlossen werden können – als „Ultima Ratio“, wie es Bürgermeister Matthias Heim beschrieb. Nämlich dann, wenn deren Eltern die Gebühren „berechnend und vorsätzlich“ nicht bezahlen. Dies sei beileibe nicht die Regel, es komme aber immer wieder vor. Manche Eltern würden sich partout weigern. Für diese Fälle wünscht sich der Schultes ein „gewisses Druckmittel“.

Ernst Häcker: Man darf die Kinder nicht bestrafen

Ernst Häcker kritisierte diese Möglichkeit: „Es kann doch nicht sein, dass wir die Kinder bestrafen. Das ist die schlechteste Lösung.“ Anders sieht es Jürgen Grösser. Bei finanziellen Problemen der Eltern käme ihnen die Gemeinde sicher entgegen, sagte das Ratsmitglied. Anders sehe es bei denjenigen aus, die zwar zahlen können, es aber vorsätzlich nicht tun. „Gegen die brauchen wir etwas in der Hand.“ Ähnlich sieht es Reinhard Straub. Man sollte die Möglichkeit in der Satzung haben, „aber wir müssen sparsam damit umgehen“. Letztlich stimmte der Gemeinderat mehrheitlich der Ergänzung der Satzung zu.

Mit Beiträgen knapp über der Empfehlung

Zurück zu den Gebühren: Die Verwaltung hatte im Vorfeld die Elternbeiräte zu der geplanten Erhöhung befragt. Die Eltern des Bad Überkinger Kindergartens „Villa Regenbogen“ waren damit einverstanden, empfahlen aber dem Gremium, im kommenden Jahr nur moderat zu erhöhen. Anders sah es bei den Eltern im „Felsennest“ in Hausen aus. Diese sprachen sich zu „annähernd 100 Prozent gegen eine Erhöhung“ aus. Als Gründe wurden die Personalsituation in der Krippe und die Sorge nach einer langfristigen und nachhaltigen Betreuung genannt. Außerdem liegt die Gemeinde Bad Überkingen schon mit den aktuellen Beiträgen knapp über der Empfehlung des baden-württembergischen Gemeindetags.

Tariferhöhungen, um Fachkräfte besser zu bezahlen

Bürgermeister Heim begründete die angespannte Personalsituation mit mehreren Schwangerschaften bei den Erzieherinnen. Zur Erhöhung der Gebühren fügte er die Bezahlung der Erzieherinnen an. Die meisten seien dafür, wenn man deren Arbeit besser bezahle. Deshalb seien die Tariferhöhungen zu begrüßen. Durch die Gebühren der Eltern werden unterm Strich lediglich zwölf bis 15 Prozent der Kosten gedeckt. Unterm Strich bleibt bei der Gemeinde für die drei Kindergärten allein in diesem Jahr ein Abmangel von insgesamt rund 670 000 Euro hängen.

Der Bürgermeister gab auch zu bedenken, dass man weiterhin viel in die Einrichtung der Kindergärten investiere. Ratsmitglied Heino Clauß empfahl, die Gründe für die Gebührenerhöhung den Eltern „transparent zu machen“.

Dieser Artikel erschien zuerst im ePaper und der gedruckten Zeitung am 17. Juli, im Internet erstmals am 19. Juli.

