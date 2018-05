Uhingen Kinder gehen beim Ferienzirkus in die Luft

Uhingen / SABINE ACKERMANN

Die Jungen Artisten zeigen Nummern an aufgehängten Trapezen und Ringen, auf dem Trampolin oder am Doppelkegel Diabolo.

Sehr schön, genau so“, lobt Lena Biedlingmaier die Mädchen, die zu viert am Trapezwürfel hängen. Sieht schon gut aus. Bevor es in luftiger Höhe an das nächste Kunststück geht, atmet das sportliche Quartett nochmal kurz durch. Verbindlich erklärt die ausgebildete Zirkuspädagogin die nächste Übung, die schon etwas mehr an Mut und Können einfordert. „Nun zieht euch hoch, umgreift die Stange und lasst euch nach hinten abkippen – ja, so ist es super“. Auch das bekommen die jungen Trapezkünstlerinnen prima hin.

Eva-Marie gefällt es dort oben, nur die Laufkugel mag sie nicht so gern. Die Vorlieben ihres Bruders Marc liegen eher beim Diabolojonglieren und Trampolinspringen. Der Zwölfjährige und seine zwei Jahre jüngere Schwester kommen aus Grafing bei München und wohnen während ihres „Artistendaseins“ bei Oma Ingrid in Holzhausen. Tag drei beim mittlerweile sechsten Ferienzirkus-Workshop des Kinder- und Jugendzirkusses Rondelli und wie die Jahre davor – Motivation sowie Spaß an der Sache sind immer noch riesengroß.

Insgesamt 31 Wiederholungstäter sowie 15 Mädchen und Jungen, die zum ersten Mal dabei sind, haben sich angemeldet, um die Zirkuswelt aus einer völlig anderen Perspektive kennenzulernen. Denn heute treten keine professionellen Artisten und Akrobaten auf – die Stars der Manege sind Kinder zwischen 8 und 13 Jahren, die innerhalb weniger Stunden ganz unterschiedliche Kunststücke einstudiert haben. Durch Mundwerbung, Medien und Wiederkehrer sei der Workshop immer sofort ausgebucht, weiß Karl-Heinz Ramminger aus Erfahrung und verrät schmunzelnd: „Natürlich sind die Jungs da in der Minderheit, deshalb pflegen wir sie auch immer“.

Der „Rondelli-Gründervater“ und pädagogisch-künstlerischer Leiter der Stuttgarter Circusschule Circuli feiert nächstes Jahr sein 20-jähriges Jubiläum. „Wenn es mir mal keinen Spaß mehr macht, muss ich aufhören“, betont Karl-Heinz Ramminger und scheint davon noch meilenweit entfernt zu sein.

Natürlich gelten auch in einer kunterbunten Zirkusfamilie Regeln und strukturierte Ablaufpläne – wer wann wo und bei welchem Trainer dran ist, steht auf einer großen Stellwand in der Turnhalle. Und weil es draußen regnet, ist dort gerade am meisten los. Neben dem Trapezwürfel, kann man sein Talent obendrein am Ringtrapez, auf dem Trampolin, der Laufkugel, bei den Pyramiden oder mit dem Diabolo sowie als Fakir und Clown ausprobieren.

Lina aus Holzhausen freut sich, in diesen Pfingstferien beim Workshop dabei sein zu können. Weil sie sich letztes Jahr in den Finger geschnitten hatte, konnte sie nicht mitmachen, erzählt sie und strahlt übers ganze Gesicht, dass es nun geklappt hat: „Die Katta macht voll coole Sachen und hat mir viele Tricks beigebracht“, zeigt sich die Neunjährige ganz begeistert und reibt sich ihre Hände wie die Profiturner mit Magnesia ein. Wie Lena Biedlingmaier, gehört auch Katharina „Katta“ Weiß zum Stammpersonal. „Mit zehn habe ich bei den Rondellis angefangen, und das Schöne daran ist: Nun komme ich immer wieder als Trainerin“, freut sich die 28-Jährige, die Kultur- und Medienbildung studiert.

„Pause“, ruft jemand und die Trainerinnen Nadine Jankovic, Susanne Kremser sowie Jessica Münch schauen wie ihre Kollegen David Kalinowski und Stephan Stumpf, dass die kleinen Zirkuskünstler auch etwas trinken und essen. „Sehr gute Kinder vom Dorf“, hebt letzterer vor allem die Freundlichkeit und den Gemeinschaftssinn zwischen Stuttgart und Holzhausen hervor.

Info Der Auftritt der Workshop-Kinder ist am Freitag (25. Mai) um 13.30 Uhr – von 16.30 bis 17.30 Uhr lädt wieder der Jahrmarkt ein. Die Abschlussvorstellung der Aufführung „Rondelli – auf heißer Spur…“ findet um 18 Uhr ebenfalls hinter der TGV-Halle Uhingen-Holzhausen statt. Näheres unter: www.rondelli.de