Lebensmittel Keine Probleme mit Trinkwasser

Böhmenkirch / Thomas Hehn

Das Trinkwasser in Treffelhausen rieche derzeit stark nach Chlor. „Gibt es da Probleme?“, wollte Marco Kühn in der Sitzung des Böhmenkircher Gemeinderates am Mittwoch von der Verwaltung wissen. Erwin Lang, ebenfalls Treffelhausener, setzte noch eins drauf. „Wenn ich in die Badewanne steige, dampft mir das regelrecht entgegen“, beschwerte sich Lang. „Uns ist nichts Außergewöhnliches bekannt“, erwiderte Bürgermeister Matthias Nägele. Vom Zweckverband Ostalb, der Böhmenkirch vom Wasserwerk Eybtal in Eybach aus mit Trinkwasser versorgt, kommt indessen Entwarnung: „Wir chloren nicht mehr oder weniger als sonst“, erläutert Netzmeister Rainer Gräs auf Anfrage der GEISLINGER ZEITUNG. Es sei aber bekannt, dass es „mal mehr oder weniger riecht“, räumt Gräs ein, kann sich das Phänomen aber auch nicht recht erklären. „Vielleicht hängt’s mit dem Luftdruck zusammen.“

Im Wasserwerk Eybtal wird durchgehend gechlort: Die gesetzlich vorgeschriebene Dosierung liegt zwischen 0,05 und 0,15 Milligramm pro Liter.