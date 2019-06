Experten schließen inzwischen aus, dass sich in den Seen Krokodile oder ähnliche Reptilienarten aufhalten. Das Baden im unteren Bürgersee ist damit wieder erlaubt.

Eine Spaziergängerin hatte am Montagabend die Polizei alarmiert. Sie glaubte drei kleinere Krokodile im unteren der drei Bürgerseen gesehen zu haben.

Mehrere Polizeibeamte durchsuchten die Bürgerseen und umliegende Gelände. Die Stadtverwaltung hatte die Seen gesperrt. Mit der Hilfe von Reptilien-Experten ist das Rätsel jetzt gelöst, wie die Kirchheimer Stadtverwaltung am Freitag in einer Pressemitteilung berichtet:

Keine Krokodile in Kirchheim, sondern Hechte

Es wurde keine Spuren von Krokodilen gefunden, dafür aber mehrere Hechte.

„Hechte stehen meistens lauernd an der Wasseroberfläche. Dies ist auch in den Bürgerseen zu beobachten. Hechte können mit jungen Krokodilen verwechselt werden, da beide eine hechtartig ausgezogene Schnauze haben“, fasst Michael Wirth, Diplom-Biologe und Reptilienfachmann in dem Pressebericht zusammen.

Suche mit Scheinwerfern

Die Suche musste in der Dunkelheit durchgeführt werden, da Krokodile tagsüber kaum aufzuspüren sind. Im Dunkeln besteht laut Wirth dank Scheinwerfern eine nahezu hundertprozentige Sicherheit, Krokodile zu identifizieren.

„Wir sind froh, dass wir die Situation schnell aufklären konnten“, fasst Kirchheims Erster Bürgermeister Günter Riemer zusammen.

