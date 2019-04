Im Landkreis Göppingen ist der erste Wolf gesichtet worden. Experten glauben, dass das Tier nur auf der Durchreise ist. Der Kreisjägermeister geht zudem von mehreren Tieren aus.

Am Ostermontag tappte er im Wald bei Steinheim in die Fotofalle einer Wildtierkamera, einen Tag später wurde er bei Bartholomä geknipst. Als daraufhin ein eigens angereistes Team mit Fachleuten von der Forstlichen Versuchsanstalt (FVA) in Freiburg mit einem speziell ausgebildeten Suchhund auch noch einen Kothaufen im Ochsenhau bei Böhmenkirch fand, stand endgültig fest: Ein Wolf streift durch die Wälder auf der Ostalb.

Revierförster: Wolf nur auf der Durchreise

Böhmenkirchs Revierförster Wolfgang Mangold warnt vor Panikmache: „Für die überwiegende Mehrheit der Bevölkerung ist es ein Glücksfall, wenn ein Wolf gesichtet wird.“ Im aktuellen Fall rät Mangold zudem, erst einmal abzuwarten, ob der Wolf nur auf Durchreise ist. Probleme sieht der Förster erst, wenn der Wolf bleibt – hier vor allem für die Schäfer in der Region.

Kreisjägermeister: Wohl mehr als nur ein Wolf

Kreisjägermeister Matthias Wittlinger denkt, dass sich bei Böhmenkirch sicher kein Rudel niedergelassen hat. Obwohl auch klar sei: „Wenn man einen sieht, sind auf jeden Fall mehrere da. Ich gehe schon davon aus, dass da mehrere herumstreifen, die man einfach nicht mitkriegt.“

Wittlinger: Tier soll dem Jagdrecht unterliegen

Für die Jäger sei es aber absehbar gewesen, dass sich auch hier Wölfe wieder ausbreiten. Wittlinger glaubt denn auch: „Das war jetzt kein Einzelfall, eher ein Vorbote.“ Er fordert, dass auch Wölfe ins Wildtiermanagement aufgenommen werden. „Das heißt nicht, dass es dann Abschüsse gibt“, erläutert Wittlinger. Aber: „Damit die Jägerschaft sich um den Wolf kümmern kann, muss er dem Jagdrecht unterliegen.“

Keine Gefahr für den Menschen

Eine „schwierige Frage“ sei, ob Wölfe in die hiesigen Wälder gehörten. „Er ist sicher kein Haustier“, sagt Wittlinger. Früher seien die Tiere wegen der drohenden Gefahr ausgerottet worden, der Kreisjägermeister betont aber: „Wenn er etwas zu fressen findet, ist er sicher keine Gefahr für den Menschen.“

