Von dem Wolf, der an Ostern zwischen Böhmenkirch und Bartholomä aufgetaucht ist, fehlt inzwischen jede Spur.

Der Wolf im Ochsenhau bei Böhmenkirch hat sich offenbar wieder getrollt. „Wir haben seit Wochen nichts Verwertbares mehr gefunden“, berichtet Förster Andreas Kühnhöfer. Der letzte Hinweis auf das Raubtier war ein in der Nacht vom 4. auf 5. Mai zwischen Bartholomä und Weißenstein gerissenes Reh. „Seitdem ist es ruhig geworden“, erläutert Kühnhöfer, der als Wildtierbeauftragter beim Landkreis Heidenheim von Amts wegen zuständig für den Wolf ist. Er vermutet, dass das Tier inzwischen weitergezogen ist.

Wölfe schaffen gut 70 Kilometer am Tag

Möglicherweise ins Donautal. Dort ist in der Nacht auf den 11. Mai bei Beuron wieder ein Wolf in eine Wildtier-Fotofalle getappt. Das sind zwar gut 140 Kilometer, „für einen Wolf aber kein Problem“, versichert Kühnhöfer. „Die können locker 70 Kilometer am Tag laufen.“

Derweil stehen die Ergebnisse der DNA-Untersuchung der im Waldgebiet Ochsenhau gefundenen Losung des Wolfes noch aus. Die bereits an Ostern ans Senkenberg-Institut in Gelnhausen bei Frankfurt geschickten Proben seien noch nicht untersucht, so Kühnhöfer. „Proben aus Süddeutschland sind derzeit in der Warteschleife“, vermutet der Förster, dass es in anderen Regionen offenbar dringlichere Probleme mit Wölfen gibt. „Aber bis in zwei, drei Wochen sollen die Ergebnisse vorliegen“, habe man ihm jedenfalls versichert.

Erster gesicherter Nachweis eines Wolfs in unserer Region

Wie berichtet, hatte ein Wolf, der an Ostern in einem Waldgebiet bei Steinheim von einer Wildtierkamera fotografiert worden war, für Aufsehen gesorgt. Nicht nur, weil damit erstmals ein gesicherter Nachweis auf Wölfe auch in unserer Region erbracht wurde: Spektakulär war, dass die Kamera den Wolf inflagranti dabei ertappte, wie er gerade ein Reh riss.

