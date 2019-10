Die katholische Seelsorgeeinheit „Unterm Staufen“ verabschiedet Pfarrer Bernhard Schmid am kommenden Sonntag, 20. Oktober, um 14 Uhr mit einem Festgottesdienst in Wäschenbeuren. Danach ist ein Stehempfang in der Bürenhalle geplant. Schmids Nachfolger wird Pfarrer Reiner Stadlbauer aus Giengen...