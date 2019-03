Wirtschaft Kartellämter stimmen Verkauf von SAM an Fuyao zu

Kartellämter stimmen Verkauf von SAM an Fuyao zu

Böhmenkirch / Thomas Hehn

Am Ende fehlte nur noch der Segen der Kartellbehörden. Den haben jetzt sowohl das Bundeskartellamt sowie die slowakische Wettbewerbsbehörde erteilt. Damit hat der chinesische Automobilzulieferer Fuyao auch die letzte Hürde zur Übernahme der insolventen SAM automotive group mit seinen Hauptstandorten in Böhmenkirch und Steinheim genommen. Die Zustimmung der slowakischen Behörde war erforderlich, weil mit den deutschen Niederlassungen von SAM auch ein Werk in der Slowakei von Fuyao übernommen wird. Die neue Tochter firmiert künftig unter dem Namen „FYSAM Auto Decorative GmbH“.

Über einem Aushang in den Betrieben hat Insolvenzverwalter Dr. Holger Leichtle vom Stuttgarter Anwaltsbüro Schultze & Braun die Mitarbeiter über die Zustimmung der Wettbewerbsbehörden zum Verkauf informiert. Gleichzeitig versichert Leichtle, dass die bestehenden Arbeitsverträge für die derzeit 1450 Beschäftigten weiterhin ihre Gültigkeit behalten und automatisch auf das neue Unternehmen übergehen. Über weitere Details werden die Mitarbeiter in den nächsten Tagen jeweils schriftlich informiert.

Wie ein Sprecher von Schultze & Braun bestätigt, erfolgt der Betriebsübergang nach den Vorgaben von Paragraf 613a BGB. Darin verpflichtet sich der neue Besitzer zur Übernahme aller Rechte und Pflichten. Dazu gehören neben den Arbeitsverträgen auch Betriebsvereinbarungen und Tarifverträge. Der im Juli 2017 zwischen IG Metall und der damaligen Geschäftsführung von SAM abgeschlossene Haustarifvertrag mit entsprechenden Regelungen zum Entgelt ist allerdings am 31. Dezember 2018 ausgelaufen. Wie die IG Metall auf Anfrage bestätigt, sollen demnächst Verhandlungen für einen neuen Haustarifvertrag aufgenommen werden.

Info Mit 26 000 Mitarbeitern und einem Umsatz von zwei Milliarden Euro gehört Fuyao zu den weltweit größten Zulieferern von Autoglas in der Auto­mobilindustrie.