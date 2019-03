Wahl Kandidaten stehen fest

Uhingen / SWP

Die CDU in Uhingen hat ihre Kandidaten für die Wahl des Gemeinderats aufgestellt. Für einen Sitz in dem Gremium kandidieren am 26. Mai Ronald Bernhardt, Nikole Blaurock, Sabine Braun, Fabio Christmann, Marcel De Vries, Achim Gall, Katja Goers, Heidi Gualdi, Edgar Kälberer, Thomas Künzel, Arden Ott, Manuel Prendes, Gottfried Schick, Lothar Sieder, Wolfgang Wregar und Jörg Zimmermann. Für den Teilort Holzhausen kandidieren Michaela Ciupke, Willy Maly und Thomas Weller. Für den Teilort Nassachtal/Diegelsberg Heinz Frauenhoffer, Vincent Krapf und Gisela Nuding. Für den Teilort Sparwiesen Markus Bauer, Anna Breitenbücher sowie Celina Walter.