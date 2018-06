Bürgermeisterwahl Kandidat mit Ortskenntnis

Schlierbach / Volkmar Schreier

Schon lange hat sich Kay Spitzer für Politik interessiert. Nun wagt der gebürtige Schlierbacher den Sprung ins kalte Wasser und hat seinen Hut im Rennen um das Bürgermeisteramt in Schlierbach in den Ring geworfen.

Der gelernte Industriemechaniker, der bei der Schlierbacher Firma Stama den Bereich CNC-Programmierung und Programmierschulungen leitet, ist in seinem Berufsleben viel herumgekommen und hat für seinen Arbeitgeber Projekte in aller Welt betreut. Mittlerweile steht für ihn aber die Familie im Mittelpunkt. Mit seiner Frau und zwei Kindern lebt er in Schlierbach. Entsprechend hat sich auch seine Freizeitgestaltung verändert: Standen in jungen Jahren noch Radfahren oder Klettern im Mittelpunkt, ist Spitzer nun zum Hobbyhandwerker geworden, der sehr viel am eigenen Haus selber macht. „Das ist ein toller Ausgleich zu meinem Beruf.“

Über den Einstieg in die Lokalpolitik hat Spitzer schon lange nachgedacht. Die Ausschreibung der Bürgermeisterstelle in seiner Heimatgemeinde hat dann letztendlich den Ausschlag gegeben, den Sprung ins kalte Wasser zu wagen. „Wir leben alle gemeinsam in einem Ort, da sollen sich auch alle wohlfühlen können“, findet Spitzer. Damit das funktioniert, ist für den politischen Quereinsteiger „eine transparente, ehrliche und nachhaltige Politik für die Bürgerinnen und Bürger eine absolute Pflicht.“

Die Gemeinde Schlierbach verfüge über eine gut funktionierende Verwaltung. „Einen motivierten Hauptamtsleiter hat die Gemeinde schon, ein Repräsentant, der mit Nachdruck gute Ideen zum Wohle der Bürgerinnen und Bürger umsetzt, fehlt in Kürze.“ Die entstehende Lücke möchte der parteilose Kandidat ausfüllen. „Bürgermeister ist kein Beruf, sondern eine Berufung.“

Über seine Vorstellungen, wie es in Schlierbach weitergehen soll, hält sich Kay Spitzer noch bedeckt: Weitere Schwerpunkte seines Wahlkampfes neben seinem Eintreten für Transparenz und Ehrlichkeit möchte er derzeit noch nicht bekannt geben. Zunächst will er in den kommenden Tagen seine Webseite freischalten – die Schlierbacher Bürgerinnen und Bürger werden sich dann unter www.kay-spitzer.info über den Kandidaten genauer informieren können.