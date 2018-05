Pläne Kampf für den Traum Zegelhütte

Wißgoldingen / Julia Trinkle

Der Lebenstraum von Martin Schwaninger und seiner Verlobten Claudia Bender liegt direkt an der Landesstraße zwischen Rechberg und Wißgoldingen: die frühere Ziegelhütte. Die beiden haben das Gebäude samt einstigem Pferdestall und 6000-Quadratmeter-Grundstück im Juni 2017 gekauft, nachdem ein Freund aus Wißgoldingen Schwaninger darauf aufmerksam gemacht hatte. Sie wollen das vor über 100 Jahren als Ziegelbrennerei erbaute Haus sanieren, um dort einziehen zu können. Und: Sie würden im Erdgeschoss gerne ein Ausflugslokal mit Biergarten eröffnen, obwohl beide eigentlich in der Kraftfahrzeugbranche arbeiten: Sie als Angestellte in Endersbach, er betreibt eine Oldtimerwerkstatt in Fellbach, die er dann aufgeben würde.

Die Idee für ein Ausflugslokal kam dem Paar, als es – wie an jedem Wochenende und an jedem Urlaubstag – in der Ziegelhütte arbeitete. Ein Motorrad nach dem anderen fuhr vorbei. Es wäre doch schön, wenn die Leute hier einkehren könnten, dachten sich die beiden. Genauso Wanderer, die auf dem nahegelegenen Weg beim Stuifen unterwegs sind. „Hier soll die Küche hin, dort der Gastraum und der Ausgang zur Terrasse“, zeigt Martin Schwaninger, als er durch das Gebäude führt, das die beiden mittlerweile entrümpelt und entkernt haben.

Die alten Fachwerkbalken stehen noch, vieles aber mussten sie entsorgen, weil es verfault war. Ein ähnliches Bild zeigt sich im Dachgeschoss, wo das Paar wohnen will. Dafür aber reichen neue Fenster, Putz und Mörtel nicht aus. Die Ziegelhütte ist nicht ans Wasser- und Abwassernetz angeschlossen. Die Vorbesitzer, die dort einst einen Pferdehof hielten, hatten ihr Wasser aus einem Brunnen und kauften auch welches zu, das sie in Kanistern zum Hof fuhren. Statt Abwasseranschluss gibt es eine Güllegrube. Diese will Schwaninger durch eine kleine Kläranlage ersetzen. Er hatte gehofft, dass er bei einer Bohrung auf weiteres Grundwasser stoßen würde. Das war nicht der Fall. Jetzt hofft er, dass es möglich ist, vom einen Kilometer entfernten Rechberg eine Wasserleitung und einen Abwasserkanal zur Ziegelhütte zu verlegen. Er will deshalb bei der Stadt Schwäbisch Gmünd anfragen.

In Sachen Biergarten hat er dies bereits getan. Die dafür nötige Nutzungsänderung wurde jedoch abgelehnt. Gemäß Baugesetzbuch, sagt Pressesprecher Markus Herrmann und erklärt: Im Außenbereich herrsche komplettes Bauverbot, um die Zersiedelung der Landschaft zu verhindern. Für landwirtschaftliche Anwesen wie dieses gelte Bestandsschutz. Eine landwirtschaftliche Nutzung wäre dort erlaubt, aber eben keine Gastronomie.

Das bedauert außer dem Paar auch Waldstettens Bürgermeister Michael Rembold. Er hatte bereits ein Treffen mit den beiden in der Ziegelhütte, denn die Markungsgrenze verläuft durch das Grundstück. Das Haus gehört zu Rechberg, der Stall zu Wißgoldingen. Dort hat im vergangenen Jahr die Gaststätte Adler geschlossen. Die Inhaber wollen das Gebäude verkaufen, doch trotz mehrerer Gespräche mit Interessenten ist es nicht gelungen, einen neuen Wirt zu finden, erzählt Rembold. Auch deshalb würde er sich freuen, wenn in der Ziegelhütte ein Wochenend-Ausflugslokal entstehen würde.

So ganz haben Martin Schwaninger und Claudia Bender diesen Traum noch nicht aufgegeben. Sie hoffen auf die Erlaubnis, zumindest eine Besenwirtschaft eröffnen zu dürfen. Doch auch ohne Gastronomie wollen sie das Gebäude herrichten und dort einziehen. Trotz aller Schwierigkeiten – das Haus zu verkaufen, ist keine Option. „Wir haben schon zu viel Blut, Schweiß und Tränen reingesteckt“, sagt Martin Schwaninger. „Vor allem Herzblut“, ergänzt Claudia Bender.