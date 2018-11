Immobilien Kampf dem Leerstand: Die Suche nach Wohnraum

Kreis Göppingen / Susann Schönfelder

Geeignete und bezahlbare Wohnungen sind rar geworden. Längst sind nicht mehr nur einkommensschwache Familien betroffen, sondern auch Menschen der Mittelschicht. Und nicht nur in München oder Hamburg sind die Mieten samt Nebenkosten nahezu unerschwinglich und stellen für viele Menschen ein wachsendes Armutsrisiko dar, sondern auch in vielen Städten mittlerer Größe. Bei einem Fachtag der Verbände der freien Wohlfahrtspflege setzten sich jetzt Experten mit diesem brisanten Thema auseinander, machten eine Bestandsaufnahme und suchten nach Lösungen, um der Wohnungsnot etwas entgegenzusetzen.

„Bei uns tut sich viel, es wird an allen Ecken gebaut“, sagte die Erste Bürgermeisterin der Stadt Göppingen, Almut Cobet. Man sei dabei, neue Baugebiete voranzutreiben, aber auch Baulücken zu schließen. Aktuell sei die Stadtverwaltung dabei, zusammen mit dem Eigentümerverband Haus und Grund zu erheben, wie viele Wohnungen leer stünden oder zweckentfremdet genutzt werden. Es gehe in erster Linie um Wohnungen in den oberen Etagen von Geschäftsgebäuden im Göppinger Zentrum, die oft nicht vermietet seien, sagte Cobet.

Ob am Ende eine Satzung gegen die Zweckentfremdung von Wohnungen beschlossen wird und im Falle eines Falles auch Zwangsgelder gegen den Eigentümer verhängt werden, ist noch unklar. „Wir sind definitiv erst in der Findungsphase“, sagte Cobet. Sie habe noch kein Konzept in der Schublade, solche Gedankenspiele müssten auch erst politisch diskutiert werden.

Auf dem Podium saß auch Volker Kurz, Geschäftsführer der städtischen Wohnbau-Gesellschaft (WGG). Er kündigte an, in den kommenden drei, vier Jahren 500 Wohneinheiten bauen zu wollen, „zu 90 Prozent auf eigenen Flächen“. In diesem Jahr habe die Wohnbau 75 Eigentumswohnungen und 175 Mietwohnungen fertiggestellt. Mit dem Bau weiterer Wohnungen soll noch in diesem Monat begonnen werden. „Wir haben noch einiges an Potenzial“, machte Kurz Hoffnung, dem akuten Wohnungsmangel etwas entgegensetzen zu können. Es sei aber auch wichtig, private Investoren zu gewinnen.