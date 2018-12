Jagd Kammer für das Wildbret

Jürgen Schäfer

Die Afrikanische Schweinepest ist nähergerückt – in der Wildkammer des Staatlichen Forstamts Göppingen im Schlater Wald zeigt sich das indirekt. Dort landet die Ausbeute von Drückjagden, die in diesem Jahr auch mit der Schweinepest im Nacken laufen. „Wir wollen die Wildschwein-Population stark runterkriegen“, sagt der Schlater Revierförster Erich Staib. Denn weniger Schweine in Wald und Flur heißt weniger Ansteckungsgefahr. Die 300 Kilometer bis Tschechien, gleich hinter dem Bayerischen Wald, wo es Fälle von Schweinepest gab, sind keine Entfernung für einen Virus, sagt Staib. Eben jetzt liefen zwei große Drückjagden bei Gruibingen und Bad Boll. Was zur Strecke gebracht wurde, läuft über die Wildkammer im Schlater Wald. Keiler, Sauen, viele Rehe. Eine zentrale Durchgangsstation.

Staib öffnet die Tür zu einem Raum, nicht groß, nicht klein, in dem die Jäger ihre Beute ausnehmen. Über den Köpfen ist ein Gestänge installiert, die Rohrbahn, an dem die Tiere mit Haken hängen und mit leichter Hand im Raum geschoben werden können, wie es der Arbeitsablauf erfordert. Ein nüchterner Raum. Wasseranschluss, eine Schreibplatte, Vorschriften an der Wand. Nach dem Ausnehmen wandern die Tiere in die Kühlkammer, wo sie lagern, bis der Metzger sie holt. „Die Kunden wollen es, wenn das Fleisch abhängen kann. Es reift gewissermaßen“, sagt Staib.

Jäger sind harte Männer. Sie lehnten es vor 30 Jahren noch ab, Fleisch und Knochen der toten Tiere mit Wasser zu säubern, wenn sie die Innereien herausgenommen hatten. „Das war verpönt“, sagt Staib. „Da hat man mit Gras abgewischt.“ Heute gelten Hygienevorschriften, wie sie im Metzgerhandwerk selbstverständlich sind. Wasser gab es schon in der alten Wildkammer im Schlater Wald.

Die neue ist gerade mal zwei Jahre alt. Eine wuchtige Hütte, mit Holzfassade, wie es sich im Wald gehört, aber das Holz ist mehr ein Design. Eine Blockhütte dürfte es nicht sein, sagt Staib, da würde die Hitze im Sommer reindrücken. Kern des Gebäudes sind Fertigbauteile.

Ein Service für die Jäger: Die Rohrbahn beginnt schon unterm Vordach, dort können die Schützen ihre Beute gleich auf das Gestänge hochziehen und in die Wildkammer schieben. Bei Rehen, die vielleicht 18 Kilo wiegen, ist das nicht wichtig. Aber Wildschweine wiegen 30 bis 100 Kilo. Die hievt ein Mann nicht hoch. Zwei Hütten dieses Bautyps stehen auch im Schwarzwald, weiß Staib. Dort hängt die Rohrbahn höher, wegen der Hirsche.

Hier herein kommt nur, was in den staatlichen Jagdbögen geschossen wurde. Für Jagdpächter in den Gemeinde- und Privatwäldern ist die Wildkammer tabu. Die brauchen ihre eigene Infrastruktur. An die 100 „mithelfende Jäger“ gibt es in der 4500 Hektar großen staatlichen Regiejagd zwischen Ebersbach und Geislingen. Zusammen mit den Förstern, die je nachdem auch jagen, bringen sie im Jahr 600 Rehe und 150 Wildschweine zur Strecke. Davon kommen 400 bis 500 Tiere in die Schlater Wildkammer. Übers Jahr schwankt das Aufkommen. „Im Sommer ist auch mal eine Woche nichts“, sagt Staib.

Viel Dokumentation und auch Verwaltung steckt in der Wildkammer. Jedes erlegte Tier bekommt eine laufende Nummer und einen Steckbrief, wer wann wo es geschossen und ausgenommen hat. Wenn an dem Tier etwas verdächtig war, muss es der Schütze melden. Wildschweine werden grundsätzlich auf Trichinen untersucht. Vorher wird das Fleisch nicht freigegeben, sagt Staib. Das geht schnell, von einem Tag auf den anderen. Werden Tiere totgefahren, kommen sie gleich zur Tierkörperbeseitigungsanstalt nach Süßen. Wollte man ihr Fleisch haben, müsste man eine Fleischbeschau machen, sagt Staib.

Das Wild muss an den Mann gebracht werden – eine tägliche Zusatzaufgabe für gleich drei Förster. Erich Staib, Christoph Reich und Michael Schwarz teilen sich die Vermarktung und Verwaltung. Wobei die ersteren in Schlat wohnen und das Geschäft vor Ort abwickeln. Da werden Bestellungen abgearbeitet, in aller Regel holt der Kunde seine Rehe oder Schweine ab. Das ist der Metzger, der Wild über die Ladentheke verkauft, das sind Gastronomen bis hinauf zur Alb, und nicht zuletzt Kantinen, sagt Staib. Übrigens: Auch der Endverbraucher kann beim Forstamt kaufen und das Fleisch über einen Kooperationspartner des Forstamts küchenfertig vorbereiten lassen. Allerdings nur ganze Stücke Wild.