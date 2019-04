Ein neuer Förderverein will das schöne, aber in die Jahre gekommene Bad retten.

In Ebersbach wird ein Förderverein für das Waldhöhenfreibad gegründet. Die Pläne, wie dessen langfristiger Erhalt gesichert werden soll, sind schon recht konkret. Es war fast schon ein historisches Datum für Ebersbach und das Waldhöhenfreibad: 104 Frauen und Männer, die sich für Erhalt und Attraktivitätssteigerung des Bades einsetzen wollen, trafen sich im Gasthaus „Löwen“, um den Verein auf den Weg zu bringen.

Längst hätte die Gründungsversammlung mit den dafür notwendigen sieben Personen abgehalten werden können, erklärt Lehrerin Brigitte Reck, die zusammen mit EWS-Geschäftsführer Frank Weigele und der Vorsitzenden der DLRG Ebersbach, Carla Molt, zu den Initiatoren des Fördervereins zählt. Doch das Ziel sei, eine ganz breite Basis in der Bevölkerung zu schaffen, „die Ebersbacher mitzunehmen“, sagt die Lehrerin, die an der Hardtschule in Nachbarschaft des Freibades unterrichtet und auch mit ihren Schülern dort den Schwimmunterricht abhält.

Niedriger Mitgliedsbeitrag

Der Mitgliedsbeitrag soll bewusst niedrig gewählt werden, erklärt Frank Weigele, der ebenso wie Brigitte Reck seit vielen Jahren ins Waldhöhenfreibad kommt. Damit soll es auch finanzschwachen Bürgern, Kindern und Jugendlichen möglich sein, mitzumachen. Auf diese Weise wollen die Initiatoren nicht nur ein starkes Zeichen Richtung Verwaltung und Gemeinderat senden, sondern auch die Basis dafür schaffen, langfristig bei der Attraktivitätssteigerung des Bades mitzuwirken. Zentrales Ziel sei der langfristige Erhalt, sagen Reck und Weigele. „Es gehört einfach zu Ebersbach“, betonen die bekennenden „Vielschwimmer“.

Ausschlaggebend für die Initiative zur Gründung des Fördervereins seien seit Jahren kursierende Gerüchte über eine Schließung gewesen. Quasi am Beckenrand entstand bei den treuen Gästen im Sommer letzten Jahres die Idee, einen Förderverein zu gründen. Immer wieder sei das Freibad auch aus Reihen des Gemeinderates in Frage gestellt worden, berichtet Frank Weigele, der aber auch den Kostendruck für den öffentlichen Haushalt sieht. „Es ist uns bewusst, dass mit dem Freibad hohe Kosten verbunden sind“, so Weigele weiter.

