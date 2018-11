Musikkabarett Kabarett mit Tina Häussermann in Süßen

Süßen / SWP

Die Musikkabarettistin Tina Häussermann gastiert heute ab 20 Uhr mit ihrem Programm „Futschikato“ bei den Kleinkunsttagen in der Zehntscheuer. Als zweifache Mutter und einfache Ehefrau hat Häussermann den schwarzen Gürtel in Futschikato. Sie weiß, wann kaputt kaputt ist und wann die Heißklebepistole noch was retten kann. Und wenn gerettet ist, was zu retten ist, klebt sie am Zeitgeist und plaudert darüber, wie es wäre, den eigenen Mann doch mal mit DHL zu verschicken. Lustvoll sucht die Klavierkabarettistin gemeinsam mit ihren 88 schwarz-weißen Untertanen nach den Sandkörnern im Getriebe des Alltags und betreibt mit einer gehörigen Portion Wurschtigkeit Synapsenpflege.