Rechberghausen Jugendtreff künftig an zwei Tagen geöffnet

Rechberghausen / Helge Thiele

Die erfolgreiche Wiederbelebung des Angebots in Rechberghausen sorgt im Rathaus für Zufriedenheit.

Eine ganze Weile lang war der Jugendtreff in Rechberghausen eine Art Sorgenkind. Der Besuch in der Einrichtung ließ zu wünschen übrig. Noch vor kurzem war daher offen, ob und wie es weitergehen sollte. Doch seit Mitte September sieht die Zukunft des Treffs wieder rosig aus, wie ein Bericht im Gemeinderat zeigte.

Erreicht worden war die Wende zum Guten durch eine Herabsetzung des Alters, ab dem Jugendliche im ehemaligen Regionalladen in der Ortsmitte ihre Freizeit gemeinsam verbringen können. Betreut wird das Angebot, das auch einen kleinen Mittagssnack umfasst, von den SOS Kinder- und Jugendhilfen Göppingen. „Es konnte erfreulicherweise eine neue Alterszielgruppe gewonnen werden“, meinte Bürgermeisterin Claudia Dörner in der Gemeinderatssitzung. Im Schnitt 10 bis 15 Personen im Alter zwischen 10 und 11 Jahren kommen nun seit dem Ende der Sommerferien mittwochnachmittags regelmäßig in den Jugendtreff. Der Erfolg ist so groß, dass von den SOS Kinder- und Jugendhilfen für das kommende Jahr ein zweiter Öffnungstag pro Woche ins Gespräch gebracht wurde.

Die Mitglieder des Gemeinderats reagierten darauf positiv und stimmten dem Vorschlag bei einer Gegenstimme und einer Enthaltung zu. Von 2019 an – der genaue Termin steht noch nicht fest – hat der Jugendtreff auch freitagnachmittags geöffnet.

Die Gegenstimme kam von Gemeinderat Markus Malcher, der es lieber gesehen hätte, wenn zunächst noch weitere Erfahrungen gesammelt worden wären, bevor über einen zusätzlichen Nachmittag entschieden wird. Zumal die Gemeinde für diesen natürlich auch mehr Geld ausgeben muss. Die tatsächlichen Kosten bei einem Öffnungstag pro Woche betragen rund 17.100 Euro im Jahr. Bei zwei Öffnungstagen sind es 24.400 Euro. Demgegenüber stehen jährliche Fördermittel des Landkreises pro Vollzeitstelle.

Für die Gemeinde Rechberghausen bedeutet das, dass ihr Eigenanteil bei zwei Öffnungstagen pro Woche ab 2019 von 12.100 auf 16.600 Euro im Jahr klettert – diese Steigerung wurde vom Gemeinderat als vertretbar angesehen. Nicht nur Martina Zeller-Mühleis freute sich, dass es für den Jugendtreff im Ort eine Zukunft gibt. Die Gemeinderätin sprach in der Sitzung von „erfolgreichen Wiederbelebungsversuchen“.

Die Vertreterinnen der SOS Kinder- und Jugendhilfen Göppingen nutzten ihren Besuch im Gemeinderat und machten auf die „momentan sehr spärliche Ausstattung“ des Treffs aufmerksam. Auf dem Wunschzettel stehen deshalb unter anderem Filzstifte, Maltische und Brettspiele.