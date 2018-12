Statistik Jugendkriminalität steigt an

Jugendkriminalität steigt an

Kreis Göppingen / Dirk Hülser

Im vergangenen Jahr gab es mehr jugendliche Straftäter als 2016. Die Zahl der Sexualdelikte ist rückläufig. Zwei kleine Ortschaften führen die Liste an.

Eines offenbart die aktuelle Statistik zur Jugendkriminalität im Landkreis: In den kleinen Ortschaften ist die Welt nicht unbedingt in Ordnung – Birenbach und Wiesensteig führen die Liste an, hier wohnen statistisch gesehen die meisten kriminellen Kinder, Jugendlichen und Heranwachsenden bis 20 Jahre. Erst danach folgen die drei größten Städte Eislingen, Göppingen und Geislingen. Die Entwicklung der Jugendkriminalität 2017 wurde jetzt von der Jugendhilfe im Strafverfahren – sie ist beim Kreisjugendamt angesiedelt – und der Polizei im Jugendhilfeausschuss des Kreistags vorgestellt.

Insgesamt 1893 Fälle hatte die Jugendhilfe demnach zu bearbeiten, im Vergleich zum Jahr 2016 ein Plus von 171 Fällen oder 9,9 Prozent. In der von Jugendamtsleiter Lothar Hilger vorgelegten Beratungsunterlage heißt es aber, dies zeige keinen Trend für die mittelfristige Entwicklung der Fallzahlen auf, immer wieder komme es bei der Jugendkriminalität zu Wellenbewegungen. Die letzte Spitze gab es demnach 2012, in den Folgejahren waren die Fallzahlen wieder gesunken.

