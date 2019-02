Vögel Jugend reinigt Nistkästen

Roßwälden / SWP

Die Jugendgruppe des Obst- und Gartenbauvereins Roßwälden ruft zur Nistkästenreinigung auf. Um den Vögeln eine sichere Unterkunft zum Brüten und zur Aufzucht ihres Nachwuchses zu schaffen, haben Mitglieder des Obst- und Gartenbauvereins mehr als 40 Nistkästen in den Bäumen auf den Streuobstwiesen am Ortsrand von Roßwälden angebracht. Diese sollen am Samstag, 2. März, gemeinsam gereinigt werden, um damit neue Gäste zum Beziehen der Kästen einzuladen. Wer mithelfen möchte, kommt am Samstag, 2. März um 9.30 Uhr zum „Zementofen“ am westlichen Ende des Haldenwegs. Von dort aus geht es dann durch die Streuobstwiesen zu den Nistkästen. Zwischendurch gibt es eine kleine Stärkung, und bis Mittag ist die Aktion beendet. Es wird darum gebeten, dass die Helfer sich anmelden bei Uschi Leib unter Tel. (07163) 52133. Wichtig ist Kleidung, die sich bis zum Hals schließen lässt.