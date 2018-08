Statistik Jugend im Job: Kreis auf Sonnenseite

Kreis Göppingen / Teja Banzhaf

Jugendliche ohne Job? In Deutschland ist das im Vergleich zu anderen EU-Ländern kein massives Problem. Auf die Republik gesehen finden sich eher zu wenig Jugendliche für die vorhandenen Ausbildungsplätze. Und wer eine Ausbildung hat, hat auch meistens einen Job. Im Jahr 2017 waren 5,1 Prozent der Jugendlichen unter 24 Jahren arbeitslos. Diese Quote weist das Statistische Bundesamt im Regionalatlas aus, in dem die Lebensverhältnisse in der Republik verglichen werden. Damit ging der bundesweite Wert gegenüber dem Vorjahr noch einmal um 0,2 Prozentpunkte zurück.

Der Kreis Göppingen ist in diesem Vergleich aktuell mit einer Quote von 3,2 Prozent der Erwerbspersonen im Alter zwischen 15 und 24 Jahren vertreten, die im Jahresdurchschnitt arbeitslos gemeldet waren. In einer Bundesliga der Jugendlichen-Vollbeschäftigung erreichte zuletzt der bayerische Kreis Erding mit 1,4 Prozent den besten Wert und Spitzenplatz, Schlusslicht war der Kreis Uckermark (Brandenburg) mit der mehr als zehnfach höheren Quote von 16,6 Prozent. Der Kreis Göppingen liegt in dieser Bundesliga auf Platz 112 von 401 ausgewerteten Städten und Kreisen.

Für den euroweiten Vergleich liefert das Europäische Statistikamt für Deutschland für 2017 eine Jugendarbeitslosigkeit von 6,8 Prozent – das ist zwar aufgrund anderer Berechnungsgrundlagen ein etwas höherer Wert als der vom Statistischen Bundesamt ermittelte, aber an der Spitzenposition von Deutschland als Ganzem ändert das nichts.

Hohe Jugendarbeitslosenquoten wurden unter anderem für Spanien (38,6 Prozent), Italien (34,7 Prozent), Frankreich (22,3) und Finnland (20,1 Prozent) registriert. Lokal gehen aber auch in Deutschland wie in der EU die Quoten weit auseinander: Zu den Gebieten, die – statistisch betrachtet – besonders auf der Sonnenseite stehen, gehört der Kreis Göppingen. Hier ist die Jugendarbeitslosigkeit noch niedriger als im Bundesdurchschnitt. Baden-Württemberg insgesamt liegt bei einer Quote von 2,8 Prozent verglichen zu den 5,1 Prozent im Bund.

Unterm Strich haben sich im Kreis Göppingen die Quoten seit 2011 folgendermaßen entwickelt: Damals waren noch 3,5 Prozent der unter 25-Jährigen arbeitslos gemeldet gewesen, geht aus den Zahlen des Statistischen Bundesamts hervor. 2012 waren es 3,7 Prozent. Im Jahr darauf 3,8 Prozent. 2014 hieß die Jahresquote 3,5 Prozent, gefolgt von 3,2 Prozent 2015 und 3,6 Prozent 2016. Mit den im Jahr 2017 erreichten 3,2 Prozent, lag die Quote im Kreis Göppingen zuletzt 0,3 Prozentpunkte niedriger als 2011.