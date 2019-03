Musikabend Jürgen Werth kommt nach Ebersbach

Ebersbach/Albershausen / SWP

Zwei der bekanntesten Kirchenlieder in mehreren Konfessionen und Gesangbüchern stammen von dem Journalisten, Buchautor und Liedermacher Jürgen Werth: das legendäre „Du bist du“ und das heitere „Wie ein Fest nach langer Trauer“. Jürgen Werth kommt am Samstag, 9. März, zu einem heiter-besinnlichen Musikabend nach Ebersbach in das Veranstaltungszentrum Credo. Die Veranstaltung beginnt um 19.30 Uhr.

Jürgen Werths neue CD heißt „Nahaufnahme“. Mit seiner Gitarre wird er zum liebenswerten Spieler mit Worten und Gedanken, der seine Zuhörer mitnehmen möchte auf dem Weg zum christlichen Glauben, teilt die Albershäuser Hilfsorganisation „Brandstifter“ mit, die den Abend veranstaltet.

Der gelernte Journalist Werth singt und erzählt, liest und moderiert. Dabei bringt er unerwartet unverbrauchte Bilder und überraschende Sprachpointen. Seine Zuhörer entdecken schnell eigene Geschichten, Gedanken und Gefühle, so die Ankündigung. Der Eintritt ist frei. Die „Brandstifter“ informieren an diesem Abend auch über ihre Hilfsprojekte in Rumänien.