Konzert Joanne Shaw Taylor: Bluesrock in der „Halle“

Joanne Shaw Taylor: Bluesrock in der „Halle“

Reichenbach/Fils / Konstantin Heidemann

Die Bluesrock-Gitarristin Joanne Shaw Taylor verzichtet bei ihrem Auftritt in Reichenbach/Fils auf technischen Schnickschnack und verblüffte mit ihrer Stimme und einer exzellenten Spielweise.

Mit einem brillant gemixten Gitarren-Cocktail aus Rock und Blues präsentierte sich die stimmgewaltige Britin Joanne Shaw Taylor am Samstagabend in der komplett ausverkauften „Halle“ in Reichenbach/Fils.

Auf „Reckless Heart Tour“

Die feurige Ausnahmekünstlerin befindet sich mit ihrer ­vierköpfigen Band gerade auf „The Reckless Heart Tour 2019“ quer durch Deutschland und ­England. Sie präsentierte ihre Stücke mit einer ungeahnten Leichtfüßigkeit und mit viel Witz. Auf großartigen technischen Schnick-Schnack wurde fast gänzlich verzichtet.

Neun Songs auf der Set-Liste

Nur neun Songs standen auf der Set-Liste, allerdings hatten alle etwas Überlänge. Titel wie „In the Mood“, „Creepin“ oder „Let it Burn“ aus ihrem aktuell sechsten Album „Reckless Heart“ schienen die Erwartungen der gut gelaunten Gäste absolut zu erfüllen.

Rockig hartes Fingerpicking

Die spielfreudige Britin verblüffte stetig aufs Neue mit ihrer markanten rauen Stimme und ihrer exzellenten Spielweise. Von gefühlvoll zartem bis rockig hartem Fingerpicking entlockte sie ihrer Gitarre ein grandioses Klangspektrum.

