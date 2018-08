Zusammenschluss Jetzt unter einem Dach

Aus zwei mach eins

Togohilfe Donzdorf bestand 30 Jahre seit 1988, ist eingetragener Verein seit 1992 und wurde ins Leben gerufen von Seelsorger Bernardin Schellenberger. Die Togohilfe hatte zuletzt rund 30 Mitglieder und 200 feste Spender.

Waldstetten ist seit 25 Jahren aktiv, hatte bisher etwa 145 Mitglieder sowie rund 1800 Freunde und Gönner.

Konzert zu den Jubiläen mit dem „Heeresmusikcorps 10 Ulm“ in der Waldstetter Stuifenhalle am 13. November, 19 Uhr; Benefizkonzert in der Stadthalle Donzdorf am 31. März 2019, 18 Uhr.