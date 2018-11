Gesang Jedes einzelne Werk aufgelistet

Renaissance begründet neuen Musikstil

Die Palestrina-Medaille des Allgemeinen Cäcilien Verbandes ist benannt nach dem italienischen Komponisten Giovanni Pierluigi da Palestrina aus der Renaissance, der maßgeblich an der Erneuerung der Kirchenmusik beteiligt war. Die Renaissance im 15. und 16. Jahrhundert begründete einen neuen Musikstil: Einerseits setzte sich die DreiklangHarmonik durch und es finden sich nicht mehr hauptsächlich polyphone Klänge in den Werken., sondern viele homophone Passagen. Die Vokalmusik, A-Capella-Gesang, stand im Mittelpunkt. Obendrein setzte sich die Mehrstimmigkeit in der klaren Stimmeneinteilung von Sopran, Alt, Tenor und dem ergänzenden Bass, durch. Vierstimmige Chorsätze waren in der Renaissance Standard.