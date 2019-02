Bautechnik Jeder Gemeinderat ein Tüftler

Gruibingen / Jürgen Schäfer

Die Halterung für den Maibaum in Gruibingen, die im Zuge der neuen Ortsmitte gebraucht wird, wird teurer. Sie muss größer ausfallen als nach der ersten Berechnung, teilte Bürgermeister Roland Schweikert im Gemeinderat mit. „Man musste die Statik ändern.“ Die Räte ärgerten sich. Gestartet sei man mit 8000 Euro, jetzt liege man fast beim Dreifachen, monierte Heinz Schopp. Mehr als verdoppelt, sagt Bürgermeister Roland Schweikert. Hans-Dieter Bötzel wollte das so nicht hinnehmen. Man solle abfragen, was die Statik koste. „Das kann nichts Kompliziertes sein.“ Und dann fragen, „was die Kiste kostet und der Erdbau“.

„Schon seltsam“ fand auch Claudia Leier, es sei immer eine Steigerung von 100 Prozent. „Irgendwo stimmt da da was nicht.“ Sie erwarte vom Planer einen reellen Vorschlag. Hans Ströhle schüttelte den Kopf. Er höre immer: die Statik. Man solle den Betonklotz in den Boden setzen und eine M 20er-Schraube nehmen – „da bricht eher der Baum ab als die Schraube.“ Oder, anderer Vorschlag: Man nehme einen Korb und verankere ihn mit vier Bolzen 60 Zentimeter tief, der reiße im Leben nicht aus.

Jeder Gemeinderat ist auch ein Tüftler. Bernd Lebender schlug vor, den Baum einen Meter in den Boden zu versenken. Auch Tobias Esslinger plädierte für eine unterirdische Lösung. Den Erdbau könne vielleicht der Bauhof übernehmen. Am Ort sei ein Schlosser, den könne man mit der Vorrichtung beauftragen, und der Statiker solle drüberkucken. Diesen Vorschlag griff der Schultes auf. Es gab noch einen weiteren. Ein längliches Schachtfertigteil solle man nehmen. Hans Ströhle befürwortete das. Das gebe es als ganz normales Betonfertigteil.