Album Jazz im besten Sinne auf Sandi Kuhns neuer CD

Kreis Göppingen / Stefan Renner

Mit seinem neuen Album „The Place In The North“ kehrt der mehrfach prämierte Saxophonist Alexander Sandi Kuhn zum klassischen Jazz-Quartett-Format zurück. Neben ihm sind auf dem Album die großartigen Musiker Volker Engelberth am Piano, Jens Loh am Bass und Axel Pape an den Drums zu hören. Das Album ist beim namhaften Schweizer Label Unit erschienen und kam durch eine Crowdfunding-Kampagne zustande.

Das Cover zeigt eine lichtdurchflutete Strandszene mit Menschen und Schirmen – nichts, was man gemeinhin mit Norden in Verbindung bringen würde. Hell, licht und zugänglich wirkt auch die Musik des neun Stücke langen Albums – alle neune sind Eigenkompositionen Kuhns. Melodisch, kraftvoll, aber nicht kraftmeierisch, kultiviert, berührend und in einem äußerst feinen Sinne nachvollziehbar wird auf ihm musikalisch miteinander kommuniziert.

Die Improvisationen folgen den selbstverständlich wirkenden Themen und steigern sich teilweise expressiv, aber nie eruptiv „free“. Organische Entwicklungen und Verwebungen der einzelnen Instrumente und auch ihrer Klangfarben werden greifbar – hier spielen Musiker, die aufeinander hören und eingehen und nicht mit überblasenen Skalen über vieles, was in den Harmonien und Melodien der Stücke fein angelegt ist, „free“ hinweg spielen. Die Klangfarbe des Saxophons und auch die melodisch improvisatorische Auffassung Kuhns scheint denn auch fein akzentuierend zwischen den beiden Polen Getz, Lovano und Shorter zu changieren.

So wird auf vielen Ebenen ein sich fein verzahnendes und organisch aufbauendes Spiel zelebriert. Sowohl zwischen den Musikern als auch mit Blick auf die Strukturen und Melodielinien der Stücke. Im „Untergrund“ und der Begleitung zeigen sich Raffinessen harmonischer, melodischer und rhythmischer Art, die aber nie schwer oder gar verkopft daher kommen. In diesem Punkt hat das Album eine leicht cooljazzige Note, ohne jedoch in einem nostalgischen Sinne cooljazzig zu sein, denn an vielen Stellen ist es eben nicht dem Mulliganschen „Pantoffel-Jazz“ verpflichtet, sondern zeigt sich expressiver, souliger oder „bebopiger“.

Die Stücke beginnen zumeist ruhig mit Intros von Piano und Bass, die die Harmonien und Themen anreißen, bevor das Thema aufgenommen wird; einige Stücke werden kraftvoll dynamisch gesteigert, etwa „Window Views“ oder „Shining Through“. Andere sind famose Midtemponummern mit bleibenden Themen, etwa das elegante „Love Cage“. Wieder andere werden eher ruhig und fließend gehalten, wie etwa das selbstvergessene Titelstück oder die berührende Ballade „Untitled Beauty“.

„The Place in the North“ ist ein strahlendes Jazz-Statement geworden mit stimmungsvollen Themen und klug gebauten Improvisationen, das gekonnt Tradition und Gegenwart zu etwas Ganzem zusammenführt und dabei weder nordisch folkloristisch noch als Minimal Music oder Indie-Pop daherkommt. Es findet sich auf ihm Jazz im besten Sinne mit all seinen Stärken, frei von Moden und aktuellen Tendenzen.