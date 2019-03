Unterhaltung Jan Winter verzaubert auf dem Fasnets-Buzzeler-Ball

Ottenbach / Iris Ruoss

Mit 13 Jahren hat Jannick Winter aus Ottenbach die Begeisterung für die Zauberei gefangen genommen, mittlerweile ist der kleine Jan Magic zum erwachsenen Jan Winter herangewachsen und aus Jan Magic ist Jan Winter Zauberkunst geworden. „Die Zauberei mit all ihren Facetten fasziniert mich immer noch oder mehr denn je“, sagt der 18-jährige Abiturient, der das Eislinger Erich-Kästner-Gymnasium besucht und sich derzeit auf sein Abitur vorbereitet, das er, wie alle anderen, mit Wissen und nicht mit Zauberei bestehen muss.

Ein geschenkter Zauberkasten entfachte bei Jan die Zauberlust, dann folgten geliehene Fachbücher aus der Bibliothek, er kaufte sich eigene Werke, besuchte Zaubershows großer Künstler und vor allem übte er viel und ausdauernd. „Es dauert, bis die einzelnen Griffe richtig sitzen“, weiß Jannick. Mit Kinderprogrammen hat er angefangen und wenn der geübte Magier auf die Bühne kommt, ist er nie alleine, Hase Julius ist immer mit dabei genau wie Zauberstab und andere magische Utensilien. Dann wird mit Hilfe des kleinen Publikums verzaubert und zum Staunen gebracht. Auch die Ballontiere, die der Ottenbacher Zauberer kreiert, begeistern.

Derzeit schreibt der Illusionist an seinem zweiten Programm für Erwachsene, er sammelt Ideen, probiert aus, erstellt eine Konzeption und plant Events, denn längst ist er gut gebucht, bei Veranstaltungen für die Kleinen, wie Kindergeburtstagen oder Fasnetsfeiern, aber auch bei Events für Erwachsene. Er verzaubert bei Firmenfeiern, Hochzeiten oder runden Geburtstagen, für jeden Anlass hat er das richtige Unterhaltungsprogramm in seiner Zauberkiste. „Ich möchte die Menschen aus ihrem Alltag herausreißen, mitnehmen und mit der Zauberei zum Staunen bringen“, beschreibt Jannick Winter das, was für ihn den Reiz der Zauberei ausmacht, das Staunen in den Gesichtern von Groß und Klein. Er teilt sein Publikum in zwei Gruppen ein. „Die Skeptiker, die alles ganz genau wissen wollen und die Stauner, die sich gerne faszinieren lassen“, schmunzelt Jannick.

Der Ottenbacher Schüler besucht Seminare und Kongresse, trifft Zauberkollegen und tauscht sich aus. „Das eigene Programm muss etwas ganz individuelles sein, nichts, das auch andere machen“, sagt Jan, der auch seine Requisiten selbst baut. Auf der Bühne kann er Jannick Winter sein oder Jan Magic oder in eine ganz andere Rolle schlüpfen, das macht ihm Spaß, wie die Moderation seiner Shows. Nach dem Abitur möchte er sich noch mehr seiner Zauberei widmen, aber auch der beruflichen Orientierung. Die Medienbranche interessiert ihn, Bühnen- und Lichtdesign könnte er sich gut vorstellen.

Auch im Umgang mit dem Fotoapparat ist der Künstler versiert und kreiert gerne Fotomomente, die er auch für die Bühne nutzt. Beim Fasnets-Buzzeler-Ball steht er wieder auf der Bühne, um die Kids ins Zauberland zu entführen – und das für die „Guten Taten“ der NWZ.

Info Am Rosenmontag ist ab 15 Uhr Fasnets Buzzeler Ball in der Göppinger Stadthalle. Eintrittskarten gibt es für 6 Euro bei der NWZ in der Rosenstraße oder für 7 Euro an der Tageskasse.