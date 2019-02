Vorschau Jahresprogramm der Christuskirchengemeinde

Eislingen / SWP

Auch für das Jahr 2019 hat die Christuskirchengemeinde wieder ein breit gefächertes Programm zusammengestellt.

Am kommenden Sonntag, 17 Uhr kommt „Die schöne Lau“ von der Blau an die Fils nach Eislingen. Rüdiger Erk (Sprecher), Rainer Bohm (Illustrationen), Alex Betsch (Schlagzeug) und Tobias Horn (Orgel) gestalten das gleichnamige Orgelmärchen nach Eduard Mörike in der Christuskirche.

Weiter geht es am Sonntag, 24. März, ab 18 Uhr mit „Poetischen Lieder zum Frühlingsanfang“. Harald Immig (Gitarre, Gesang) und Klaus Wuckelt (Mandoline) werden den Abend in der Kapelle St. Jakobus in Krummwälden gestalten.

Am Oster-Sonntag, 21. April, gibt es dann einen Festabend zu „20 Jahre Orgelrestaurierung“ mit dem Organisten Klemens Schnorr, München, und Frank Uttenreuther, dem 1. Solotrompeter bei den Münchner Symphonikern. Das Motto: „Christ ist erstanden“. Im Anschluss findet ein festliches Abendessen im Gemeindehaus statt. Eine Anmeldung ist bis 7. April erforderlich, ein Unkostenbeitrag wird erbeten.

Zum Muttertags-Konzert lädt der Musikverein Stadtkapelle Eislingen am Sonntag, 12. Mai, ab 18 Uhr in die Christuskirche. Und am Sonntag, 26. Mai, ab 18 Uhr findet in der Kapelle St. Jakobus in Krummwälden ein Benefizkonzert mit Cornelia Niederdrenk (Querflöte), Sigrun Scheerer (Viola da Gamba) und Walter Blum (Cembalo) statt.

Am Sonntag, 30. Juni, wird ab 20 Uhr das traditionelle Stadtfest-Kirchenkonzert veranstaltet. Mitwirkende sind der Posaunenchor, das Zupforchester, die EKG-Chöre sowie die Kirchenchöre der Christus-, Luther- und Markus-Kirche.

Bereits ausgebucht ist die beliebte Orgelreise nach München, die von Freitag, 19., bis Montag, 22. Juli, stattfinden wird. Eine Anmeldung ist hier nur noch über Warteliste möglich.

Am „Ökumenischen Orgelspaziergang“ beteiligen sich am Sonntag, 8. September, Kirchengemeinden in Eislingen, Salach und eventuell auch in Süßen. Treffpunkt ist um 11 Uhr an der Liebfrauenkirche in Eislingen-Süd.

Weiter geht es am Sonntag, 22. September, ab 18 Uhr mit einem Konzert in der Christuskirche. Es spielt das Trio Toccata mit Patrick Brugger (Orgel), Daniel Bucher (Trompete) und Florian Keller (Trompete). Am Sonntag, 6. Oktober, gastieren dann Jürgen Rothfuß (Klavier), Martin Neumann (Geige), Ingrid Schneider (Gesang) und Susanne Welz (Querflöte) mit einer „Night of Classics“ in der Christuskirche. „Klassik bis Pop und zurück“ heißt ab 18 Uhr das Motto.

Am Samstag, 19. Oktober, ab 18 Uhr konzertieren die Organistin Verena Zahn (kleines Bild) und Miriam Burkhardt (Sopran). Verena Zahn ist A-Musikerin und seit Jahresbeginn auch Organistin an der Christuskirche.

Am Sonntag, 17. November, gestaltet der Posaunenchor sein Herbstkonzert unter dem Motto „Go West“. Beginn ist um 17.30 Uhr in der Lutherkirche.

Am Sonntag, 24. November, steht ab 18 Uhr eine Geistliche Abendmusik zum Totensonntag auf dem Programm. Gestaltet wird diese von Urs Läpple (Violoncello), Susanne Götz (Cembalo), Dizzy Krisch (Vibraphon) sowie Pfarrer Frieder Dehlinger (Bildmeditation).

Den Abschluss des Jahresprogramms bilden zwei Konzerte mit „Sound-AEffects“, dem jungen Chor der Germania-Chöre Eislingen unter dem Titel „Soulmotion - Was bewegt Dich“. Termine sind am Samstag, 14. Dezember, ab 19.30 Uhr und am Sonntag, 15. Dezember, ab 18 Uhr.

Karteninfos Für die Veranstaltungen gelten auf allen Plätzen die gleichen Preise. Kirchenöffnung ist jeweils 30 Minuten vor Konzertbeginn. Karten können reserviert werden per E-Mail unter kirchenmusik@christuskirche-eislingen.de und per Telefon (07161) 8 97 98.