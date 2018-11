Musik Irenen-Gedicht eigens für Göppingen vertont

Faurndau / SWP

„In Gotes Namen fara wir“ nach dem „Sonnengesang“ von Franz von Assisi nennt das Ensemble Trigon sein Konzert, das am Samstag, 24. November, ab 18 Uhr in der Stiftskirche in Faurndau zu hören sein wird. Franziskus dichtete diese Hommage an die Schöpfung gegen Ende seines Lebens in altitalienischer Sprache. Trigon kommt auf Einladung des Kulturreferats und der Gesellschaft für staufische Geschichte.

An diesem Abend wird auch Walther von der Vogelweides „Rose ane Dorn“, mit dem der Minnesänger die auf dem Hohenstaufen verstorbene Irene von Byzanz besingt, in der spätstaufischen Kirche zu hören sein. Das Ensemble Trigon hat dieses Gedicht extra für Göppingen vertont.

Die drei Musiker des Ensembles Trigon sind Meister ihres Fachs: Holger Schäfer wurde schon vielfach als „Minnesänger des Jahres“ ausgezeichnet. Katrin Krauß auf der Flöte und Kerstin de Witt auf der Barockvioline gehören zum international renommierten Quartett „Flautando Köln“. Im Jahr 2006 gestalteten sie erstmals gemeinsam ein Konzert. Die Suche nach der schlichten Melodie, dem Volkstümlichen in der Musik nimmt in ihrem Ensemblespiel ebenso Raum ein wie das Arrangieren und Improvisieren. Dies durchzieht wie ein roter Faden die Programme zwischen Minnesang und konzertanter virtuoser Barockmusik.

Blockflöten unterschiedlichster historischer Epochen, Violine, keltische Harfe oder Cembalo und nicht zuletzt die Stimme des mehrfach prämierten Minnesängers Holger Schäfer erschließen dabei immer wieder neue Horizonte.

Karten zu 20 und 15 Euro (ermäßigt 16 bzw. 12 Euro) gibt es im Vorverkauf beim i-Punkt im Göppinger Rathaus, Tel. (07161) 650-4444, sowie an der Abendkasse.