Selbstentzündung Iraner hatte wenige Kontakte

Bad Überkingen / Stefanie Schmidt

Der 35-jährige Mann aus Iran, der sich im Göppinger Landratsamt selbst angezündet hat, wohnte in Bad Überkingen.

Seit eineinhalb Jahren lebte der Iraner in einer Gemeinschaftsunterkunft für Flüchtlinge in Bad Überkingen. Wenige Stunden vor seinem versuchten Suizid im Foyer des Landratsamts am Dienstag vergangener Woche habe der Mann im Überkinger „Lädle“ einen Brief vom Bundesamt für Migration und Flüchtlinge (Bamf) abgeholt, berichtet Roderich Schmauz vom Überkinger Freundeskreis Asyl.

Darin teilte das Amt dem 35-Jährigen mit, dass sein Asylantrag abgelehnt wurde. Zwischen dieser Nachricht und der darauf folgenden Tat gebe es sicher einen Zusammenhang, meint Schmauz. „Das war eine Verzweiflungstat und eine Anklage.“ Allerdings sei der Mann auch schon zuvor psychisch auffällig gewesen. „Vielleicht hat seine psychische Erkrankung durch das Leben in der Unterkunft ‚Auftrieb‘ bekommen.“

Mann hatte nur wenige Kontakte

Über den Lebenslauf des Iraners sind Schmauz nur wenige Details bekannt. Das meiste davon erfuhr er während eines Gesprächs mit dem 35-Jährigen, als er ihn auf sein Interview im Bamf vorbereiten wollte. Bevor er nach Deutschland kam, habe der Mann mehrere Jahre in Glasgow gelebt und auch einige Monate in Frankreich. „Aber er bekam nie einen Fuß auf den Boden“, vermutet Schmauz. Er sei offensichtlich nirgends heimisch geworden und habe auch nie eine Ausbildung gemacht – „all die Dinge, die man in jungen Jahren eben macht“, seien ihm nicht gelungen. In Glasgow gebe es eine größere iranische Gemeinde, die den jungen Mann wohl etwas auffangen konnte. „In Bad Überkingen waren Iraner natürlich eher rar gesät.“

Der 35-Jährige habe wenige Kontakte gehabt, teilweise paranoide Verhaltensweisen an den Tag gelegt und sei zu allen auf Distanz gegangen – sowohl zu den Mitbewohnern in der Unterkunft als auch den Ehrenamtlichen. Im Rückblick betrachtet, sei das „ausgeprägte Misstrauen“ des Iraners gegenüber anderen Menschen wohl ein Symptom seiner psychischen Erkrankung gewesen. Hinterher fragt man sich natürlich: „Was hätte ich tun können?“ Aber als Ehrenamtlicher könne er eben nicht mehr tun als Angebote zu machen.

Dem Mann sei es in der Gemeinschaftsunterkunft oft zu laut gewesen. Im Sommer habe er deshalb manchmal auf einer Plane in der Wiese geschlafen. Zwischen Weihnachten und Neujahr sei die Situation eskaliert: Der 35-Jährige schlug in der Unterkunft mit einer Stange mehrere Fenster ein. Die Polizei brachte den Mann nach dem Vorfall nach Göppingen ins Christophsbad, wo er etwa vier Tage blieb. Roderich Schmauz war in dieser Zeit Ansprechpartner für die Ärzte.

Befragung noch nicht möglich

Er habe damals gehofft, dass man den Iraner längere Zeit in der Klinik behalten würde, um seinen psychischen Problemen auf den Grund zu gehen, sagt Schmauz. Da der Mann den Ärzten gegenüber aber kooperativ gewesen sei und nicht in der Klinik bleiben wollte, habe es keine Handhabe gegeben, um ihn dort gegen seinen Willen zu behandeln.

Einen Termin bei einem niedergelassenen Psychiater, der für ihn vereinbart wurde, habe der Iraner später nicht wahrgenommen. „Er wollte sich nicht helfen lassen. Vielleicht war das schon Teil seiner Krankheit.“

Zu den wenigen Menschen, mit denen der 35-Jährige regelmäßig Kontakt hatte, gehörten ein pakistanischer Mitbewohner und eine Frau aus einer Freikirche. Die Frau habe noch am Tag vor dem Suizidversuch mit dem Iraner gesprochen. Schon zu diesem Zeitpunkt habe der Mann verstört gewirkt. Die ewige Unsicherheit, ob er in Deutschland bleiben dürfe oder nicht, habe ihm zu schaffen gemacht.

Mitbewohnern gegenüber habe der Iraner schon des Öfteren gedroht, sich umzubringen und sogar schon angedeutet, dass er sich anzünden wolle. „Aber irgendwann hat den Mann niemand mehr ernst genommen.“ Dass der Iraner mit seiner Selbstanzündung jemand anderem als sich selbst schaden wollte, schließt Roderich Schmauz aus. „Er tut mir herzlich leid.“

Von der Polizei konnte der 35-Jährige bisher noch nicht befragt werden. Es könne noch Tage und Wochen dauern, bis sich der Zustand des Mannes ausreichend gebessert habe, sagte ein Polizeisprecher am Montag. Lebensgefahr für den Mann aus Iran bestehe aber nicht.